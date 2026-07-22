Exige Rubén Moreira, diputado por Coahuila, explicación a Sader por investigación de Estados Unidos sobre lechuga mexicana

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    Exige Rubén Moreira, diputado por Coahuila, explicación a Sader por investigación de Estados Unidos sobre lechuga mexicana
    Rubén Moreira propuso la comparecencia del titular de la Sader para informar sobre la investigación que mantiene la FDA por un presunto brote relacionado con lechuga mexicana. CORTESÍA

Diputado plantea comparecencia para conocer medidas de protección al sector exportador y garantizar la inocuidad alimentaria

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con el propósito de que informe sobre las acciones emprendidas por el Gobierno Federal ante la investigación que realiza la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) por un brote de ciclosporiasis presuntamente vinculado con lechuga exportada desde México.

El legislador priista señaló que, aunque la autoridad sanitaria estadounidense corrigió uno de los resultados de laboratorio al determinar que una muestra correspondía a un falso positivo, la investigación epidemiológica permanece abierta y la FDA continúa considerando a la lechuga iceberg proveniente del centro del país como la fuente más probable del brote.

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Moreira advirtió que este procedimiento podría tener repercusiones para la industria agroalimentaria mexicana, debido a la relevancia que representa este cultivo dentro de las exportaciones nacionales hacia el mercado estadounidense.

IMPACTO PARA EL SECTOR EXPORTADOR

El legislador recordó que, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), México ocupa el tercer lugar mundial entre los países exportadores de lechuga. Agregó que durante 2024 las ventas al exterior de lechuga y achicoria fresca alcanzaron un valor aproximado de 478 millones de dólares, de los cuales 466 millones correspondieron a exportaciones dirigidas a Estados Unidos.

En el documento presentado, Moreira sostiene que cualquier investigación sanitaria relacionada con productos hortícolas mexicanos puede afectar no solamente a la empresa involucrada, sino a toda la cadena productiva integrada por productores, empacadoras, empresas exportadoras, transportistas y trabajadores del sector agrícola.

Por ello, consideró indispensable que el Congreso conozca las medidas implementadas por el Gobierno Federal para proteger a los productores nacionales, preservar la inocuidad de los alimentos y evitar afectaciones a la competitividad del campo mexicano.

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El punto de acuerdo plantea que el titular de la Sader informe sobre el estado de la investigación, la coordinación establecida con la FDA, las acciones desarrolladas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, el posible impacto económico para los productores y las estrategias permanentes para fortalecer los sistemas de trazabilidad, vigilancia sanitaria e inocuidad alimentaria.

Rubén Moreira afirmó que preservar el prestigio de los productos agroalimentarios mexicanos en los mercados internacionales requiere información transparente, respuestas oportunas y una coordinación permanente entre las autoridades sanitarias de ambos países, con el fin de mantener la confianza de los consumidores y reducir riesgos para el sector exportador.

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