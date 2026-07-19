Noticias del fin de semana: Brote de diarrea explosiva; clima en México y plantea Morena ‘descongelar’ despenalización total del aborto

MÉXICO

→ Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis : Un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos podría llegar a México. Conoce qué verduras representan mayor riesgo, cuáles son los síntomas y por qué esta infección provoca diarrea explosiva.

→ Monzón mexicano, Depresión Tropical Seis-E, y canícula para diversas regiones de México : Monzón mexicano sobre noroeste del país, así como canales de baja presión en el interior, circulación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos de atmósfera, además de inestabilidad atmosférica, generarán lluvia.

→ Plantea Morena ‘descongelar’ despenalización total del aborto en CDMX : La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, en el Congreso capitalino dijo que le interesaría mucho descongelar el tema de la despenalización total del aborto en la Ciudad de México.

INTERNACIONAL

→ Ferry frente a Guyana vuelca con 133 personas; reportan decenas de desaparecidos : El primer ministro guyanés confirmó el rescate de 41 hombres, 11 mujeres y 15 niños; se sospecha que fue el oleaje lo que causó el siniestro.

→ Arrestan a los influencers Andrew y Tristan Tate por casos de delitos sexuales en Reino Unido : Los creadores de contenido de ‘hipermasculinidad’ fueron acusados de explotación sexual en Rumanía en el 2022.

→ Un año después de inundaciones en Texas, nuevas tormentas ponen a prueba sistema de alarmas : Tras la muerte de 100 personas en julio de 2025, autoridades texanas han invertido en infraestructura hídrica y de alarmas para prevenir inundaciones.

COAHUILA

→ Alumna de Coahuila conquista la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 : Estudiante de la Escuela Ford 48 de Monclova obtuvo el máximo reconocimiento académico nacional junto con una representante del Estado de México.

→ Coahuila: Denuncian padres que escuelas condicionan inscripciones al pago de cuotas : Algunas de estas aportaciones alcanzan hasta mil 650 pesos; las leyes federales y estatales prohíben este tipo de presiones.

→ Primero lluvias, luego calor extremo en Coahuila para los próximos días : Las regiones Norte, Carbonífera, Centro y Sureste concentrarán inicialmente el mayor potencial de precipitaciones; después disminuirán y se intensificarán las altas temperaturas en gran parte del Estado.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¡España toca el cielo! Ferran Torres tumba a Argentina y conquistan el Mundial 2026 : La Roja impuso su dominio en Nueva Jersey, estableció marcas históricas y terminó con el sueño argentino del bicampeonato.

→ Acaba el Mundial y desde ya, Consejo de Europa cuestiona su integridad y exige a la FIFA reforzar controles rumbo a 2030 : Alain Berset, secretario general del organismo, advirtió que la Copa del Mundo quedó marcada por la influencia política, el auge de las apuestas y decisiones disciplinarias controvertidas.

→ Miles disfrutan del Saltillo Electrónico; Charls B encabeza el festival del FINA 2026 : Miles de personas abarrotaron el cruce de Venustiano Carranza y Universidad para disfrutar del Saltillo Electrónico, uno de los eventos más concurridos del Festival Internacional de las Artes FINA 2026, que además incluyó talleres, conferencias y actividades culturales.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ CFE entrega tarjetas SIM con internet gratis en julio de 2026: quiénes pueden solicitar el beneficio y qué incluye : Conoce quiénes pueden recibir este beneficio, qué requisitos deben cumplir y qué servicios incluye el paquete de conectividad.

→ ¿Dejas tu cargador enchufado después de cargar tu celular?¡Cuidado!... estos son los peligrosos riesgos : Aunque muchas personas dejan el cargador conectado al terminar de cargar su celular, especialistas advierten que esta práctica puede representar riesgos para la seguridad.