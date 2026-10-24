Acercarán orientación psicológica con códigos QR en transporte de Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Acercarán orientación psicológica con códigos QR en transporte de Ramos Arizpe
    Ramos Arizpe busca acercar información sobre servicios gratuitos de orientación psicológica mediante códigos QR en unidades del transporte público. CORTESÍA

La iniciativa se suma a la estrategia estatal para facilitar el acceso a servicios gratuitos de apoyo emocional

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe trabaja en la incorporación de códigos QR en unidades del transporte público para facilitar el acceso a información sobre servicios gratuitos de orientación psicológica, como parte de las acciones de prevención y atención de la salud mental.

La iniciativa se coordina con la estrategia Inspira Coahuila, encabezada por Paola Rodríguez, e incluye la participación de taxis y unidades del transporte colectivo, entre ellas las de la Ruta “Aquí vamos”, para acercar a la población los servicios del programa estatal Psicólogo en tu Comunidad.

Amplían atención y reducen espera en la UBR de Ramos Arizpe

Mediante los códigos, las personas podrán consultar las alternativas de atención disponibles y conocer los procedimientos para solicitar apoyo profesional ante situaciones que afecten su bienestar emocional.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que esta medida complementa el fortalecimiento de los servicios municipales de salud mental, en los que se duplicó el personal de psicología para ampliar la atención dirigida a jóvenes, mujeres y familias.

AMPLÍAN DIFUSIÓN DE SERVICIOS GRATUITOS

La estrategia también contempla distribuir información en escuelas, recibos de servicios y espacios comunitarios, con el propósito de que más personas conozcan las opciones gratuitas de orientación y atención psicológica.

$!La iniciativa contempla taxis y unidades de la Ruta “Aquí vamos” para difundir los servicios del programa Psicólogo en tu Comunidad.
La iniciativa contempla taxis y unidades de la Ruta “Aquí vamos” para difundir los servicios del programa Psicólogo en tu Comunidad. CORTESÍA

En estas acciones participan Inspira Coahuila, el DIF Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer y otras dependencias involucradas en la prevención y atención de situaciones de riesgo.

$!La estrategia incluye la participación del DIF Municipal y el Instituto Municipal de la Mujer, además de acciones informativas en escuelas y espacios comunitarios.
La estrategia incluye la participación del DIF Municipal y el Instituto Municipal de la Mujer, además de acciones informativas en escuelas y espacios comunitarios. CORTESÍA

Con la incorporación de los códigos QR al transporte público, el Municipio busca aprovechar espacios de contacto cotidiano con la ciudadanía para difundir información sobre salud mental y facilitar el acceso oportuno a los servicios disponibles.

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