Acercarán orientación psicológica con códigos QR en transporte de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe trabaja en la incorporación de códigos QR en unidades del transporte público para facilitar el acceso a información sobre servicios gratuitos de orientación psicológica, como parte de las acciones de prevención y atención de la salud mental. La iniciativa se coordina con la estrategia Inspira Coahuila, encabezada por Paola Rodríguez, e incluye la participación de taxis y unidades del transporte colectivo, entre ellas las de la Ruta “Aquí vamos”, para acercar a la población los servicios del programa estatal Psicólogo en tu Comunidad.

Mediante los códigos, las personas podrán consultar las alternativas de atención disponibles y conocer los procedimientos para solicitar apoyo profesional ante situaciones que afecten su bienestar emocional. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que esta medida complementa el fortalecimiento de los servicios municipales de salud mental, en los que se duplicó el personal de psicología para ampliar la atención dirigida a jóvenes, mujeres y familias. AMPLÍAN DIFUSIÓN DE SERVICIOS GRATUITOS La estrategia también contempla distribuir información en escuelas, recibos de servicios y espacios comunitarios, con el propósito de que más personas conozcan las opciones gratuitas de orientación y atención psicológica.

En estas acciones participan Inspira Coahuila, el DIF Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer y otras dependencias involucradas en la prevención y atención de situaciones de riesgo.

Con la incorporación de los códigos QR al transporte público, el Municipio busca aprovechar espacios de contacto cotidiano con la ciudadanía para difundir información sobre salud mental y facilitar el acceso oportuno a los servicios disponibles.