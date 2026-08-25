Facultad de Ciencias de la Comunicación enfrenta retos ante avance de la IA; celebra 46 aniversario

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) llega a su 46 aniversario con el reto de adaptar la formación de los futuros comunicadores a un entorno marcado por la inteligencia artificial, la desinformación y los cambios en las formas de producir y consumir información. El director de la Facultad, el doctor Miguel Sánchez Maldonado, señaló que el avance tecnológico ha acompañado históricamente a la profesión, desde la digitalización de la fotografía, el video y el audio, hasta las herramientas de inteligencia artificial que actualmente comienzan a incorporarse en las aulas.

Explicó que desde 2023 profesores de la institución han desarrollado investigaciones y procesos de capacitación relacionados con el uso responsable de la IA, mientras que los estudiantes reciben formación para aprovechar estas herramientas sin dejar de lado los criterios profesionales y éticos de la comunicación. Entre los nuevos desafíos también identificó la detección de información falsa y deepfakes, debido a la facilidad con la que actualmente pueden generarse contenidos que aparentan ser reales. El director destacó que la preparación de los estudiantes no se limita al manejo de herramientas tecnológicas. La formación ética, la comunicación interpersonal y el desarrollo humano también forman parte del plan de estudios, particularmente ante escenarios de polarización y conflicto en redes sociales.

“Yo creo que el manejo ético siempre de la información y también las relaciones sanas tanto en lo laboral como en los entornos comunitarios o familiares”, apuntó. En ese sentido y como parte de las actividades por el aniversario, la Facultad realizará conferencias y talleres dirigido a periodistas y comunicadores sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y la detección de este tipo de contenidos.

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