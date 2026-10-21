Falta de planeación e incumplimiento con EU arriesgan el abastecimiento de agua en ciudades mexicanas

Esta reasignación de responsabilidades amenaza con generar graves consecuencias sociales y económicas en las urbes fronterizas.

Al concluir el encuentro internacional Bridges Over Water celebrado en Monterrey , Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, advirtió que las deficiencias de administración en la cuenca están forzando a recurrir a recursos de regiones que anteriormente no estaban contempladas para saldar dichas obligaciones internacionales.

Sánchez subrayó que la exigencia de la nación vecina no cederá mientras no existan mejoras sustanciales en la gobernanza hídrica y en las condiciones generales de la cuenca.

“La presión a México no va a ceder, no va a ceder, mientras la cuenca no mejore en sus condiciones, mientras la gobernanza de agua no mejore”, dijo .

Agregó: “Solamente lo que estamos haciendo es distribuyendo la responsabilidad de esa escasez hacia ciudades como Monterrey, hacia cuencas que antes no estaban contempladas como responsables para cumplir ese compromiso”.

A la par de esta redistribución del déficit hídrico, la especialista enfatizó el deterioro que sufren las instancias diplomáticas bilaterales encargadas de negociar el recurso.

“Los canales de comunicación a nivel binacional están fracturados, intoxicados desde mi punto de vista, contaminados, con muchos otros temas y muchas otras prioridades también”.

LOS RETOS HÍDRICOS

Durante la jornada de trabajo se contó con las aportaciones de especialistas internacionales como Andrea Gerlak y Sharon Megdal, de Universidad de Arizona; Astrid Hernández-Cruz y Leopoldo Mendoza Espinosa, de la Universidad Autónoma de Baja California, así como Rodrigo Crespo, del Fondo Metropolitano de Monterrey.