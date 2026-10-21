Falta de planeación e incumplimiento con EU arriesgan el abastecimiento de agua en ciudades mexicanas
México se encuentra en riesgo de comprometer el abastecimiento del líquido de sus principales zonas urbanas debido a la falta de planeación interna, afirma la especialista Rosario Sánchez
Al concluir el encuentro internacional Bridges Over Water celebrado en Monterrey, Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, advirtió que las deficiencias de administración en la cuenca están forzando a recurrir a recursos de regiones que anteriormente no estaban contempladas para saldar dichas obligaciones internacionales.
Esta reasignación de responsabilidades amenaza con generar graves consecuencias sociales y económicas en las urbes fronterizas.
Sánchez subrayó que la exigencia de la nación vecina no cederá mientras no existan mejoras sustanciales en la gobernanza hídrica y en las condiciones generales de la cuenca.
“La presión a México no va a ceder, no va a ceder, mientras la cuenca no mejore en sus condiciones, mientras la gobernanza de agua no mejore”, dijo .
Agregó: “Solamente lo que estamos haciendo es distribuyendo la responsabilidad de esa escasez hacia ciudades como Monterrey, hacia cuencas que antes no estaban contempladas como responsables para cumplir ese compromiso”.
A la par de esta redistribución del déficit hídrico, la especialista enfatizó el deterioro que sufren las instancias diplomáticas bilaterales encargadas de negociar el recurso.
“Los canales de comunicación a nivel binacional están fracturados, intoxicados desde mi punto de vista, contaminados, con muchos otros temas y muchas otras prioridades también”.
LOS RETOS HÍDRICOS
Durante la jornada de trabajo se contó con las aportaciones de especialistas internacionales como Andrea Gerlak y Sharon Megdal, de Universidad de Arizona; Astrid Hernández-Cruz y Leopoldo Mendoza Espinosa, de la Universidad Autónoma de Baja California, así como Rodrigo Crespo, del Fondo Metropolitano de Monterrey.
En los paneles se analizaron los riesgos en la gestión del agua, la participación intersectorial y las lecciones aprendidas en la cuenca del Río Colorado para aplicarse al Río Bravo.
Indicaron que la reciente recuperación en los niveles de las presas tras los periodos de lluvia no garantiza la seguridad hídrica futura, especialmente frente al acelerado crecimiento industrial que exige una planeación de largo plazo.
Ante este panorama, Rosario Sánchez adelantó que buscarán trabajar junto al Consejo de Cuenca del Río Bravo para impulsar acuerdos equitativos de distribución, fortalecer la educación sobre el consumo responsable y ampliar la cooperación binacional.