Familias de Frontera y Acuña aprovechan beneficios del Mercadito Mejora

Coahuila
/ 15 febrero 2026
    Más de 98 mil familias han sido beneficiadas. CORTESÍA

El programa ofrece productos de calidad a precios accesibles

Familias de los municipios de Frontera y Acuña aprovecharon los beneficios del programa Mercadito Mejora, accediendo a productos de calidad a precios accesibles que contribuyen al ahorro en la economía del hogar.

El Mercadito Mejora es una estrategia impulsada por el Gobierno de Coahuila, que recorre colonias y ejidos con el objetivo de apoyar directamente a las familias, ofreciendo más de 100 productos de la canasta básica, artículos de limpieza, pintura y materiales de construcción con descuentos que van del 30 al 80 por ciento.

Entre los productos disponibles se encuentran huevo, frutas, verduras, alimentos enlatados y artículos de limpieza, con la finalidad de brindar opciones de calidad que ayuden a cuidar el bolsillo de la ciudadanía.

Se han realizado más de 447 ediciones del Mercadito Mejora en tu Colonia.
Se han realizado más de 447 ediciones del Mercadito Mejora en tu Colonia. CORTESÍA

De acuerdo con autoridades estatales, más de 98 mil familias han sido beneficiadas a través de las más de 447 ediciones del programa “Mercadito Mejora en tu Colonia”, el cual acerca a las y los coahuilenses productos esenciales a precios accesibles, contribuyendo de manera directa a su economía.

Este programa continúa recorriendo colonias, barrios y ejidos en todas las regiones del estado, llevando frutas, verduras, abarrotes, artículos de limpieza y materiales de construcción, como parte de una estrategia para brindar apoyo directo a la población.

