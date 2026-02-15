Familias de Frontera y Acuña aprovechan beneficios del Mercadito Mejora
El programa ofrece productos de calidad a precios accesibles
Familias de los municipios de Frontera y Acuña aprovecharon los beneficios del programa Mercadito Mejora, accediendo a productos de calidad a precios accesibles que contribuyen al ahorro en la economía del hogar.
El Mercadito Mejora es una estrategia impulsada por el Gobierno de Coahuila, que recorre colonias y ejidos con el objetivo de apoyar directamente a las familias, ofreciendo más de 100 productos de la canasta básica, artículos de limpieza, pintura y materiales de construcción con descuentos que van del 30 al 80 por ciento.
Entre los productos disponibles se encuentran huevo, frutas, verduras, alimentos enlatados y artículos de limpieza, con la finalidad de brindar opciones de calidad que ayuden a cuidar el bolsillo de la ciudadanía.
De acuerdo con autoridades estatales, más de 98 mil familias han sido beneficiadas a través de las más de 447 ediciones del programa “Mercadito Mejora en tu Colonia”, el cual acerca a las y los coahuilenses productos esenciales a precios accesibles, contribuyendo de manera directa a su economía.
Este programa continúa recorriendo colonias, barrios y ejidos en todas las regiones del estado, llevando frutas, verduras, abarrotes, artículos de limpieza y materiales de construcción, como parte de una estrategia para brindar apoyo directo a la población.