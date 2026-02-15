Familias de Frontera y Acuña aprovechan beneficios del Mercadito Mejora

Familias de los municipios de Frontera y Acuña aprovecharon los beneficios del programa Mercadito Mejora, accediendo a productos de calidad a precios accesibles que contribuyen al ahorro en la economía del hogar.

El Mercadito Mejora es una estrategia impulsada por el Gobierno de Coahuila, que recorre colonias y ejidos con el objetivo de apoyar directamente a las familias, ofreciendo más de 100 productos de la canasta básica, artículos de limpieza, pintura y materiales de construcción con descuentos que van del 30 al 80 por ciento.

