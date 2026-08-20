Festival de la Paella 2026 llegará a Saltillo con más de 40 participantes y causa social

Saltillo se prepara para recibir una nueva edición del Festival de la Paella, encuentro gastronómico que llegará a su edición número 16 el próximo 26 de septiembre y que contempla la participación de más de 40 equipos, entre cocineros aficionados y profesionales. El evento busca consolidarse como uno de los principales atractivos culinarios de la ciudad y generar beneficios tanto para el sector restaurantero como para instituciones educativas y organizaciones sociales.

Durante la presentación oficial, realizada en la Universidad La Salle Saltillo, el Gobierno Municipal destacó la importancia de sumar esfuerzos con la iniciativa privada y organismos de distintos sectores para fortalecer la actividad turística y gastronómica. En representación del alcalde Javier Díaz González, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, señaló que este tipo de actividades contribuyen a proyectar a Saltillo como un destino con una oferta atractiva para visitantes y familias.

El funcionario subrayó que la administración municipal mantendrá la colaboración con empresarios y organizaciones para respaldar eventos que, además de promover la convivencia, generan movimiento económico. De acuerdo con lo informado durante la presentación, el Festival de la Paella 2026 prevé una derrama económica cercana a los 1.8 millones de pesos, derivada de la asistencia y de las actividades relacionadas con el encuentro. “Desde el Gobierno Municipal, encabezado por nuestro alcalde Javier Díaz González, seguiremos haciendo equipo para respaldar este tipo de eventos que fortalecen a Saltillo, generan actividad económica y ofrecen espacios para que las familias disfruten de nuestra ciudad”, señaló César Iván Moreno.

La edición de este año también tendrá un componente social, ya que parte de las ganancias será destinada al otorgamiento de becas para estudiantes de la Universidad La Salle, así como al desarrollo de obras educativas impulsadas por el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe. Los boletos para asistir al festival ya se encuentran disponibles mediante la plataforma JRTicket. Como parte de la presentación, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo entregó un cheque simbólico por 100 mil pesos a la Universidad La Salle, correspondiente a un donativo generado con los recursos obtenidos durante el pasado Festival del Cabrito. El Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando de manera conjunta con el sector restaurantero y otros organismos para impulsar actividades que atraigan visitantes, fortalezcan la economía local y contribuyan a posicionar a Saltillo a través de su gastronomía. El Festival de la Paella se suma así a la agenda de eventos que buscan combinar entretenimiento, promoción turística y apoyo a proyectos de beneficio social.

RAMOS ARIZPE, MUNICIPIO INVITADO AL FESTIVAL DE LA PAELLA Ramos Arizpe participará por segundo año consecutivo como municipio invitado en el Festival de la Paella. El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, consideró que la nueva participación del municipio representa un reconocimiento a las acciones emprendidas para proyectar sus atractivos, tradiciones, gastronomía e identidad. Durante la presentación, Rosy Saucedo, directora de Turismo de Ramos Arizpe, agradeció a la CANIRAC la invitación y destacó que estos espacios permiten acercar los atractivos del municipio a visitantes de toda la región, como parte de la estrategia “Ramos Arizpe tiene su encanto”.