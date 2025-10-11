FGE confirma muerte de joven ingeniero por infarto en Ramos Arizpe; corrigen versión inicial de sobredosis

/ 11 octubre 2025
    FGE confirma muerte de joven ingeniero por infarto en Ramos Arizpe; corrigen versión inicial de sobredosis
    En Coahuila, las enfermedades del corazón continúan siendo la principal causa de muerte. Este año se han diagnosticado más de 2,200 casos, con mayor prevalencia en hombres, lo que evidencia la necesidad de prevención y atención médica constante. FOTO: ARCHIVO

La necropsia de ley realizada al joven confirma que fue infarto y desmienten versiones de sobredosis

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la muerte del joven Martín, ocurrida al interior de una vivienda en el municipio de Ramos Arizpe, fue consecuencia de un infarto.

Los hechos se registraron la tarde del jueves 2 de octubre, en la colonia El Mirador. Según las primeras versiones, un familiar llegó al domicilio y encontró al joven inconsciente en una de las recámaras, por lo que solicitó auxilio de inmediato a través del sistema de emergencias.

Tras el dictamen oficial, las autoridades hicieron hincapié en aclarar la causa del fallecimiento, desmintiendo versiones iniciales que sugerían una sobredosis. La Fiscalía confirmó que el deceso no estuvo relacionado con el consumo de drogas.

Se precisó que el joven era ingeniero y ya se encontraba laborando. Había culminado sus estudios en el Tecnológico de San Pedro.

ENFERMEDADES CARDIACAS

Las enfermedades del corazón se mantienen entre las principales causas de muerte en Coahuila. En 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fueron la primera causa de defunción en la entidad.

Sólo este año se han diagnosticado 2,256 casos de enfermedades cardíacas, atendidos en clínicas y hospitales del estado. La prevalencia es mayor en hombres: de enero a octubre, 1,389 casos correspondieron a hombres y 867 a mujeres.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

