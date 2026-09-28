Financiera para el Bienestar firma convenio con cuatro municipios de Coahuila para impulsar inclusión financiera

La iniciativa busca llevar servicios financieros básicos a zonas de Coahuila donde la banca privada no tiene presencia.

La dirección general de Financiera para el Bienestar (Finabien) concretó la firma de un convenio marco de colaboración con los municipios de Francisco I. Madero, Hidalgo, Viesca y Zaragoza.

Rocío Mejía Flores, directora general de la institución, destacó que la red cuenta con 42 sucursales activas en el estado y más de 1,700 en todo el país.

Además, subrayó la importancia del envío y recepción de remesas sin cobro de comisión a través de la tarjeta institucional Visa.

“La intención es acercar estos servicios a la población más marginada. Muchas veces, en estos municipios somos la única opción disponible para realizar trámites financieros y recibir apoyos”, afirmó Mejía Flores durante la presentación.

Por su parte, el gerente estatal de Finabien en Coahuila, Salvador Herrera Rodríguez, puntualizó que el acuerdo permitirá facilitar pagos de servicios, impuestos locales y créditos.

Igualmente, señaló que se busca colaborar con los ayuntamientos en la dispersión de programas sociales locales.

“En municipios como Hidalgo y Viesca somos la única opción de servicios financieros existentes. Llegamos a aquellos rincones donde la iniciativa privada no llega”, puntualizó Herrera Rodríguez.

Durante la reunión, los alcaldes participantes confirmaron su compromiso de promocionar la oferta institucional y disponer de espacios físicos en caso de ser requerido.

Asimismo, resaltaron el beneficio del envío de remesas directas desde Estados Unidos para las familias de la región.