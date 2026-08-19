Fiscal de Coahuila: ningún homicidio es por crimen organizado

La Fiscalía General del Estado de Coahuila aseguró que el 100 por ciento de los homicidios registrados en la entidad se encuentran esclarecidos y que ninguno de ellos tiene relación con grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo con la información oficial, las muertes violentas en el estado obedecen a dinámicas de convivencia social y familiar ajenas a la operación de carteles. Durante el 2025, Coahuila presentó un total de 109 homicidios, lo que se tradujo en una disminución en comparación con el 2024 cuando se contabilizaron 120 asesinatos.

En entrevista, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, señaló que el análisis de los casos muestra que los homicidios están relacionados principalmente con conflictos derivados de la convivencia social y familiar, como discusiones vecinales, problemas entre familiares y riñas. Como ejemplo, el fiscal se refirió a un homicidio ocurrido durante el fin de semana y aclaró que el hecho no habría sido consecuencia de un ataque planeado o de un seguimiento previo hacia la víctima. Explicó que el caso se originó durante la madrugada, después de un festejo realizado en un domicilio, donde se registró una riña en la que habría influido el consumo de sustancias. Los probables responsables fueron detenidos poco después de los hechos.

LLAMAN A FORTALECER LA PREVENCIÓN Ante este tipo de situaciones, la Fiscalía hizo un llamado a fortalecer la corresponsabilidad entre autoridades, familias y sociedad para prevenir conductas violentas y el consumo de drogas entre menores y jóvenes. “Si bien el Estado implementa recorridos policiacos, peritajes y labores de prevención, es indispensable que los padres y madres de familia se involucren activamente en la supervisión de sus hijos menores y jóvenes para evitar el consumo de drogas y pacificar su entorno familiar”, expuso. “Es de la mano, todos juntos para prevenir y atacar las causas”, señaló Fernández Montañez, al destacar la importancia de que madres y padres de familia participen en la supervisión de sus hijos y en la prevención de conductas que puedan derivar en hechos violentos. Para combatir de raíz los factores que detonan estas riñas, como el narcomenudeo y la delincuencia común, dijo que Coahuila mantiene una estrecha coordinación entre el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía. Este modelo permite a los ministerios públicos obtener órdenes de cateo por parte de un juez en un tiempo récord de 35 a 40 minutos.

Como ejemplo, mencionó un operativo realizado recientemente en Sabinas, donde una denuncia ciudadana permitió iniciar las investigaciones que derivaron en un cateo, la detención de presuntos responsables y el aseguramiento de sustancias ilícitas. El fiscal señaló que este tipo de acciones buscan atender de manera rápida los factores que pueden contribuir a la generación de violencia y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.