$!Fiscalía reporta 100% de casos de homicidio doloso resueltos en Coahuila

La Fiscalía General del Estado reportó que, al corte del 30 de agosto, mantiene un 100 por ciento de resolución de los homicidios dolosos registrados en Coahuila durante 2026. De acuerdo con el balance presentado por la dependencia, en lo que va del año se han contabilizado 56 eventos de homicidio doloso, con un saldo de 58 víctimas, y la autoridad estatal sostiene que la totalidad de los casos se encuentra resuelta.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó que detrás de este indicador se encuentra el trabajo permanente de las corporaciones responsables de la seguridad y procuración de justicia. “Al día de hoy en Coahuila, tenemos resueltos 100 por ciento de los homicidios en este 2026. Parece una tarea sencilla, pero detrás de estos resultados hay mucho trabajo de hombres y mujeres valientes que dan todo por nuestro Estado”, expresó. ATRIBUYEN RESULTADOS A COORDINACIÓN Fernández Montañez señaló que las labores de seguridad y procuración de justicia se desarrollan de manera conjunta entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, entre otras instituciones. El Fiscal sostuvo que el trabajo coordinado se mantiene como uno de los principales componentes de la estrategia de seguridad estatal.

REPORTAN 58 VÍCTIMAS EN 56 EVENTOS Según las cifras difundidas como parte del Modelo de Seguridad Coahuila, los 56 eventos registrados durante el año han dejado 58 personas fallecidas.

La Fiscalía señaló que los casos han sido atendidos mediante las investigaciones correspondientes y que, al corte del 30 de agosto, todos cuentan con resolución. El reporte se da a conocer en un contexto en el que las autoridades estatales han colocado la coordinación entre corporaciones y los procesos de investigación como elementos centrales de la estrategia de seguridad en Coahuila.

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