Fiscalía reporta 100% de casos de homicidio doloso resueltos en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Fiscalía reporta 100% de casos de homicidio doloso resueltos en Coahuila
    El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó sobre los resultados en materia de investigación de homicidios. CORTESÍA

El Estado contabiliza 56 eventos con 58 víctimas durante 2026; autoridades atribuyen los resultados a la coordinación institucional

La Fiscalía General del Estado reportó que, al corte del 30 de agosto, mantiene un 100 por ciento de resolución de los homicidios dolosos registrados en Coahuila durante 2026.

De acuerdo con el balance presentado por la dependencia, en lo que va del año se han contabilizado 56 eventos de homicidio doloso, con un saldo de 58 víctimas, y la autoridad estatal sostiene que la totalidad de los casos se encuentra resuelta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/exhiben-al-senador-coahuilense-alfonso-cepeda-salas-con-la-placa-del-vehiculo-que-conducia-alterada-EH23177254

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó que detrás de este indicador se encuentra el trabajo permanente de las corporaciones responsables de la seguridad y procuración de justicia.

“Al día de hoy en Coahuila, tenemos resueltos 100 por ciento de los homicidios en este 2026. Parece una tarea sencilla, pero detrás de estos resultados hay mucho trabajo de hombres y mujeres valientes que dan todo por nuestro Estado”, expresó.

ATRIBUYEN RESULTADOS A COORDINACIÓN

Fernández Montañez señaló que las labores de seguridad y procuración de justicia se desarrollan de manera conjunta entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, entre otras instituciones.

El Fiscal sostuvo que el trabajo coordinado se mantiene como uno de los principales componentes de la estrategia de seguridad estatal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-coahuila-la-seguridad-es-un-esfuerzo-diario-manolo-jimenez-LD23130856

REPORTAN 58 VÍCTIMAS EN 56 EVENTOS

Según las cifras difundidas como parte del Modelo de Seguridad Coahuila, los 56 eventos registrados durante el año han dejado 58 personas fallecidas.

$!Fiscalía reporta 100% de casos de homicidio doloso resueltos en Coahuila

La Fiscalía señaló que los casos han sido atendidos mediante las investigaciones correspondientes y que, al corte del 30 de agosto, todos cuentan con resolución.

El reporte se da a conocer en un contexto en el que las autoridades estatales han colocado la coordinación entre corporaciones y los procesos de investigación como elementos centrales de la estrategia de seguridad en Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delincuencia
Seguridad
homicidios

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


FGE

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mayor acuerdo petrolero de la historia

El mayor acuerdo petrolero de la historia
true

Personas desaparecidas: ¿a alguien le importan?
true

POLITICÓN: ¿Usa Alfonso Yáñez a estudiantes morenistas contra sus rivales en la UAdeC?
Elementos de Protección Civil de General Cepeda realizaron el rescate de los jóvenes.

Ramos Arizpe: rescatan a senderistas atrapados por la corriente en El Chiflón
Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, confirmó su asistencia al informe de Claudia Sheinbaum.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, acudirá a informe de Sheinbaum; anticipa posible visita presidencial
Los caminos de la sierra de Arteaga fueron parte del recorrido de la UCI Gravel World Series 2026, que reunió a 223 ciclistas.

México domina el Gran Fondo de la UCI Gravel World Series en Arteaga
El presidente Donald Trump en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto del 2026.

Si bien Trump insinúa postularse por tercera vez, también habla más de su vida tras el fin de su segundo mandato
Khamenei preguntó específicamente a los gobernantes árabes del Golfo si “sinvergüenzas sin identidad” se habrían atrevido a codiciar sus tierras.

El líder supremo de Irán, Jamenei, Mojtaba Khamenei, insta a los gobernantes del Golfo a enfrentarse al ‘verdadero enemigo’