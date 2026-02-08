Fortalece Coahuila atención de la salud mental a través de Inspira

Coahuila
/ 8 febrero 2026
    Fortalece Coahuila atención de la salud mental a través de Inspira
    Inspira Coahuila ha sido la instancia que coordina a las distintas dependencias para fortalecer esta atención. Foto: Especial

Autoridades estatales avanzan con acciones y equipo especializado en hospitales generales de la entidad

Con el objetivo de fortalecer la atención a la salud mental en la entidad, el Gobierno de Coahuila avanza en la implementación de acciones y equipamiento especializado en hospitales generales, como parte de los compromisos asumidos por el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante su campaña.

A través de la oficina Inspira Coahuila y en coordinación con la Secretaría de Salud, se han puesto en marcha diversas estrategias para ampliar la cobertura y mejorar la atención de urgencias psiquiátricas en distintas regiones del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Depresión, uno de los principales motivos de atención en salud mental en Coahuila

En ese marco, la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, realizó recientemente una gira de trabajo por la región Laguna, donde visitó los hospitales generales de Matamoros, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y Torreón. Durante los recorridos, entregó equipamiento especializado que incluye camas para urgencias psiquiátricas, carro rojo y equipo de cómputo destinado a la telementoría con el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME).

Con la incorporación de estos cuatro hospitales, suman ya nueve de los 14 hospitales generales del estado que cuentan con el equipamiento necesario para atender urgencias psiquiátricas, informó Rodríguez López.

$!Nueve de los 14 hospitales generales de la entidad cuentan con equipo para atender urgencias psiquiátricas.
Nueve de los 14 hospitales generales de la entidad cuentan con equipo para atender urgencias psiquiátricas. Foto: Especial

La presidenta honoraria de Inspira destacó que actualmente los 14 hospitales generales de Coahuila atienden los casos de emergencia clasificados como código 100, bajo un protocolo específico diseñado para garantizar una atención oportuna y adecuada en todas las regiones.

El objetivo de este protocolo es que, en cualquier hospital general del estado, se pueda atender a pacientes con cuadros de agitación, estabilizarlos mediante la telementoría con el CESAME y darles el seguimiento correspondiente”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Depresión, una alerta de salud mental que crece en Coahuila

Precisó que únicamente en los casos en los que se considera necesario, los pacientes son trasladados a Saltillo para su atención en el CESAME, lo que permite una mayor cobertura y evita traslados innecesarios.

Finalmente, señaló que estas visitas también sirven para dialogar con el personal médico, de enfermería y administrativo, así como con las familias de los pacientes, con el fin de verificar que cuenten con los recursos necesarios para brindar y recibir una atención de calidad en materia de salud mental.

