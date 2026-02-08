Fortalece Coahuila atención de la salud mental a través de Inspira

Con el objetivo de fortalecer la atención a la salud mental en la entidad, el Gobierno de Coahuila avanza en la implementación de acciones y equipamiento especializado en hospitales generales, como parte de los compromisos asumidos por el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante su campaña.

A través de la oficina Inspira Coahuila y en coordinación con la Secretaría de Salud, se han puesto en marcha diversas estrategias para ampliar la cobertura y mejorar la atención de urgencias psiquiátricas en distintas regiones del estado.

En ese marco, la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, realizó recientemente una gira de trabajo por la región Laguna, donde visitó los hospitales generales de Matamoros, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y Torreón. Durante los recorridos, entregó equipamiento especializado que incluye camas para urgencias psiquiátricas, carro rojo y equipo de cómputo destinado a la telementoría con el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME).

Con la incorporación de estos cuatro hospitales, suman ya nueve de los 14 hospitales generales del estado que cuentan con el equipamiento necesario para atender urgencias psiquiátricas, informó Rodríguez López.