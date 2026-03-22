Fortalece Coahuila inclusión con congreso estatal sobre síndrome de Down

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, realizó a través del DIF estatal el Segundo Congreso de Síndrome de Down “Juntos en el camino”, un espacio dirigido a familias, cuidadores y especialistas. El encuentro tuvo como objetivo generar conciencia social, fortalecer el respeto a la diversidad y promover condiciones que favorezcan la inclusión y el bienestar de las personas con esta condición genética.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que este tipo de iniciativas permiten avanzar hacia una inclusión efectiva. “Cada niña, niño y joven tiene un potencial que merece ser impulsado; cuando sociedad y gobierno trabajamos juntos, abrimos más oportunidades”, señaló. ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL El congreso reunió a alrededor de 500 asistentes, entre ellos 200 jóvenes provenientes de Centros de Atención Múltiple, consolidándose como un foro de intercambio de conocimientos y experiencias.

El programa incluyó conferencias, paneles con especialistas en salud y derecho, así como talleres enfocados en el desarrollo de habilidades y conductas adaptativas, abordando temas que van más allá del diagnóstico y se centran en la calidad de vida. Este esfuerzo da continuidad al trabajo iniciado en 2025 con el primer congreso “Miradas y realidades”, realizado en Piedras Negras, ampliando su alcance y participación. El síndrome de Down es una condición genética —no una enfermedad— que implica características particulares y distintos niveles de discapacidad intelectual; sin embargo, con acompañamiento adecuado, las personas pueden desarrollar plenamente sus capacidades en ámbitos educativos, sociales y laborales. Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila reafirman su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a la inclusión, el respeto y el desarrollo integral, avanzando hacia una sociedad más equitativa y consciente de la diversidad.

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