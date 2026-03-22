Fortalece Coahuila inclusión con congreso estatal sobre síndrome de Down

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 22 marzo 2026
    Fortalece Coahuila inclusión con congreso estatal sobre síndrome de Down
    Talleres y conferencias brindan herramientas para el desarrollo integral de personas con síndrome de Down. CORTESÍA

Especialistas, familias y cuidadores comparten experiencias y herramientas para mejorar atención, educación y desarrollo integral de personas con esta condición

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, realizó a través del DIF estatal el Segundo Congreso de Síndrome de Down “Juntos en el camino”, un espacio dirigido a familias, cuidadores y especialistas.

El encuentro tuvo como objetivo generar conciencia social, fortalecer el respeto a la diversidad y promover condiciones que favorezcan la inclusión y el bienestar de las personas con esta condición genética.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-usas-pantallas-o-el-celular-frente-a-tus-hijos-puede-interferir-con-el-desarrollo-de-los-menores-CI19662101

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que este tipo de iniciativas permiten avanzar hacia una inclusión efectiva. “Cada niña, niño y joven tiene un potencial que merece ser impulsado; cuando sociedad y gobierno trabajamos juntos, abrimos más oportunidades”, señaló.

ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

El congreso reunió a alrededor de 500 asistentes, entre ellos 200 jóvenes provenientes de Centros de Atención Múltiple, consolidándose como un foro de intercambio de conocimientos y experiencias.

$!Congreso reúne a familias, especialistas y jóvenes para fortalecer la inclusión en Coahuila.
Congreso reúne a familias, especialistas y jóvenes para fortalecer la inclusión en Coahuila. CORTESÍA

El programa incluyó conferencias, paneles con especialistas en salud y derecho, así como talleres enfocados en el desarrollo de habilidades y conductas adaptativas, abordando temas que van más allá del diagnóstico y se centran en la calidad de vida.

Este esfuerzo da continuidad al trabajo iniciado en 2025 con el primer congreso “Miradas y realidades”, realizado en Piedras Negras, ampliando su alcance y participación.

El síndrome de Down es una condición genética —no una enfermedad— que implica características particulares y distintos niveles de discapacidad intelectual; sin embargo, con acompañamiento adecuado, las personas pueden desarrollar plenamente sus capacidades en ámbitos educativos, sociales y laborales.

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila reafirman su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a la inclusión, el respeto y el desarrollo integral, avanzando hacia una sociedad más equitativa y consciente de la diversidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
atención médica

Organizaciones


DIF Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Coahuila: La simulación del caso Allende
true

Saltillo: Temporada de toros
CUARTOSCURO

4T: La disputa en la comunicación de la Presidenta
Los contagios se distribuyen en Torreón y Saltillo, con cuatro casos en cada ciudad.

Sarampión en Coahuila: registran ocho contagios y 132 casos sospechosos; son cuatro en Saltillo
Desde 2001 se planteaba un desarrollo urbano integral que incluyera vivienda, servicios, industria y planeación hídrica en la región sureste.

Saltillo: Arco vial Zapalinamé, propuesto desde 2001 para desarrollo metropolitano
Principalmente, la región norte de la entidad es la que se ve más afectada por la sequía.

Coahuila lidera afectación por sequía a nivel nacional; ‘es nueva normalidad’: meteoróloga
CNTE, marcando territorio

CNTE, marcando territorio
Partido de Estado

Partido de Estado