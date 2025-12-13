Fortalece DIF Coahuila protección a la niñez con becas
La instancia estatal busca prevenir el trabajo infantil con apoyos escolares
El Gobierno de Coahuila, a través del Sistema DIF estatal, entregó las Becas ADETI como parte de una estrategia integral para prevenir el trabajo infantil y garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes en entornos seguros.
El programa tiene como objetivo reducir la incidencia del trabajo infantil mediante apoyos económicos dirigidos a las familias, con el fin de fortalecer el cuidado, la educación y la protección de sus hijas e hijos, y evitar que se vean expuestos a actividades que pongan en riesgo su integridad o interfieran con su formación.
Desde el inicio de la entrega de estas becas, en noviembre de 2025, el beneficio anual ha alcanzado a 550 niñas, niños y adolescentes en 34 municipios de las regiones Laguna, Centro-Desierto, Norte, Sureste y Carbonífera, con una inversión estatal superior a un millón 300 mil pesos.
La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que en la entidad se trabaja de manera permanente para garantizar el derecho de la niñez a una infancia segura, libre de riesgos y con oportunidades reales de desarrollo.
Indicó que las Becas ADETI representan más que un apoyo económico, ya que constituyen un respaldo directo a las familias y un paso firme para erradicar el trabajo infantil en el estado. Añadió que se continuará impulsando políticas públicas que coloquen a la niñez como una prioridad, al considerarla la base para la construcción de un mejor futuro.
Estas acciones forman parte de las políticas públicas de la administración estatal encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, orientadas a fortalecer a las familias y a proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Con este programa, el Gobierno de Coahuila refrenda su compromiso de garantizar oportunidades, respaldar a los sectores más vulnerables y trabajar para que ninguna niña o niño vea vulnerados sus derechos, al considerar que el bienestar de la niñez es un eje fundamental para la construcción de un estado más justo y seguro.