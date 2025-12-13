Fortalece DIF Coahuila protección a la niñez con becas

El Gobierno de Coahuila, a través del Sistema DIF estatal, entregó las Becas ADETI como parte de una estrategia integral para prevenir el trabajo infantil y garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes en entornos seguros.

El programa tiene como objetivo reducir la incidencia del trabajo infantil mediante apoyos económicos dirigidos a las familias, con el fin de fortalecer el cuidado, la educación y la protección de sus hijas e hijos, y evitar que se vean expuestos a actividades que pongan en riesgo su integridad o interfieran con su formación.

TE PUEDE INTERESAR: Consolida DIF Coahuila atención social durante 2025

Desde el inicio de la entrega de estas becas, en noviembre de 2025, el beneficio anual ha alcanzado a 550 niñas, niños y adolescentes en 34 municipios de las regiones Laguna, Centro-Desierto, Norte, Sureste y Carbonífera, con una inversión estatal superior a un millón 300 mil pesos.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que en la entidad se trabaja de manera permanente para garantizar el derecho de la niñez a una infancia segura, libre de riesgos y con oportunidades reales de desarrollo.