Fracking en México, con potencial de empleos y autosuficiencia energética

La implementación del fracking -extracción de gas mediante fracturación hidráulica del suelo- en Coahuila tiene el potencial de generar empleos, particularmente en regiones que enfrentan retos en este rubro

De acuerdo al docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Antonio Serrano Camarena, hay tres efectos directos de integrar esta industria a la entidad: la generación de empleos, el potencial de generar una empresa fundidora que deje atrás el carbón y reducir la dependencia del gas que se importa desde Estados Unidos.

“El beneficio definitivamente es grande, es posible y hay muchas oportunidades para que se aproveche el gas que tenemos aquí. De nada sirve mantener el ambiente si no tenemos dinero ni para comer. El gran reto ahorita es cómo salimos adelante con las necesidades que tenemos ante una situación recesiva de la economía”, expuso.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Fracking, ¿sí o no? Se trata de un dilema real

Asimismo indicó que un recurso energético es importante dos o tres veces más que cualquier otro producto, pues la energía se necesita permanentemente y las reservas de gas que se tienen en el estado son probadas a 30 años cuando menos probadas.

El economista destacó que con la extracción de gas en la entidad se pueden reducir los casos adversos de dependencia energética de Estados Unidos.

“Al tener gas, reduce la dependencia que tenemos de Estados Unidos el día de hoy, que hace tres años lo vivimos, nos cerraron la llave del gas con la helada que hubo tremenda y la consecuencia fue que pagamos el precio no solo en los hogares, sino también a nivel de empresas donde se quedaron sin poder producir precisamente por falta de gas”, indicó.

Serrano Camarena también apuntó que al ser un mecanismo de extracción nuevo en el país, debe quedar claro qué acciones realizará Pemex y cuáles otras quedarán a disposición de empresas privadas.

El Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex publicado en agosto de este año, expone que en los próximos años “se reactivará la evaluación de yacimientos de geología compleja y áreas frontera mediante esquemas contractuales que permitan la participación de inversión privada”.

El mismo documento coincide en que la exploración de yacimientos de “geología compleja” refleja una estrategia que pretende asegurar una tasa de reservas de suficiente y adicionalmente “contribuirá a la generación de empleos en la región donde se llevará a cabo esta actividad”.