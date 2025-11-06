Fracking en México, con potencial de empleos y autosuficiencia energética
Pemex señala que en los últimos años han habido progresos enfocados a minimizar el impacto ambiental; expertos coinciden en que favorecerá la economía y reduciría la dependencia energética actual
La implementación del fracking -extracción de gas mediante fracturación hidráulica del suelo- en Coahuila tiene el potencial de generar empleos, particularmente en regiones que enfrentan retos en este rubro
De acuerdo al docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Antonio Serrano Camarena, hay tres efectos directos de integrar esta industria a la entidad: la generación de empleos, el potencial de generar una empresa fundidora que deje atrás el carbón y reducir la dependencia del gas que se importa desde Estados Unidos.
“El beneficio definitivamente es grande, es posible y hay muchas oportunidades para que se aproveche el gas que tenemos aquí. De nada sirve mantener el ambiente si no tenemos dinero ni para comer. El gran reto ahorita es cómo salimos adelante con las necesidades que tenemos ante una situación recesiva de la economía”, expuso.
Asimismo indicó que un recurso energético es importante dos o tres veces más que cualquier otro producto, pues la energía se necesita permanentemente y las reservas de gas que se tienen en el estado son probadas a 30 años cuando menos probadas.
El economista destacó que con la extracción de gas en la entidad se pueden reducir los casos adversos de dependencia energética de Estados Unidos.
“Al tener gas, reduce la dependencia que tenemos de Estados Unidos el día de hoy, que hace tres años lo vivimos, nos cerraron la llave del gas con la helada que hubo tremenda y la consecuencia fue que pagamos el precio no solo en los hogares, sino también a nivel de empresas donde se quedaron sin poder producir precisamente por falta de gas”, indicó.
Serrano Camarena también apuntó que al ser un mecanismo de extracción nuevo en el país, debe quedar claro qué acciones realizará Pemex y cuáles otras quedarán a disposición de empresas privadas.
El Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex publicado en agosto de este año, expone que en los próximos años “se reactivará la evaluación de yacimientos de geología compleja y áreas frontera mediante esquemas contractuales que permitan la participación de inversión privada”.
El mismo documento coincide en que la exploración de yacimientos de “geología compleja” refleja una estrategia que pretende asegurar una tasa de reservas de suficiente y adicionalmente “contribuirá a la generación de empleos en la región donde se llevará a cabo esta actividad”.
‘SE PERDIERON PROYECTOS’
Fue en 2023 que el exdirector del Clúster de Energía de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, indicó que hasta 27 proyectos de energía por negativa al fracking.
“Muchísimos, nada más de los que estaban funcionando cuando entró Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) al Gobierno Federal, eran nada más en Coahuila 27, que obviamente ya se perdieron. Más todos los que pudieron haberse generado”, expuso ese año el exgobernador de la entidad.
Además lamentó que la negativa al fracking orilla a seguir consumiendo combustóleo con las consecuencias medioambientales que eso conlleva por lo que calificó de “criminal” el desprecio al medio ambiente en la administración federal pasada.
A su vez, Luis Olivares, secretario de economía de Coahuila, indicó en agosto de este año que “revivir” el gas shale es una oportunidad para el estado de reactivar proyectos que habían quedado pendientes en ese sentido.
El Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) calcula que para el 2030, México puede producir 303 mil millones de pies cúbicos de gas.
DESTACA PROGRESO AMBIENTAL
El propio documento de la paraestatal destaca “los progresos en el diseño, perforación y terminación de pozos, orientados a minimizar el impacto ambiental, con especial énfasis en la preservación de los cuerpos de agua dulce.
A su vez señala que para garantizar “la licencia social” del fracking se debe promover la participación activa de las comunidades, al tiempo que se implementan “estrictos estándares de seguridad”.
Respecto a la gestión del agua, se evalúan alternativas que incluyan el uso de agua residual tratada, agua congénita y agua de mar tratada.
Desde 2017, el Centro Mario Molina emitió una serie de recomendaciones para extracciones no convencionales, entre ellas el fracking.
Entre ellas, se recomendó “instalar un semáforo sísmico que controle el proceso de fracking y de disposición de aguas contaminadas al subsuelo y que permita detener las actividades de inyección en cuanto se rebase un límite preestablecido de sismicidad”.
Además indicó que los reguladores de la fractura hidráulica deben conocer con certeza los fluidos que se utilizarán en el proceso y se deben utilizar trazadores químicos para posible asignación de responsabilidades en caso de contaminación de los acuíferos.
También estableció que se debe definir una distancia mínima entre el área de fracturación y la fuente de agua de consumo humano más cercana, lo que servirá para reducir el riesgo de contaminación.