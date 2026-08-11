La industria del acero traerá buenas noticias para la región: CTM

El secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez, adelantó que para la región de Coahuila vendrán buenas noticias de la industria del acero con anuncios que se realizarán en un futuro.

Hizo un reconocimiento a los inversionistas del acero por hacerle frente a las amenazas del aumento de los aranceles (por parte de Estados Unidos), en particular porque no ha habido despidos con los trabajadores sindicalizados o de base, aunque sí se han dado en los no sindicalizados.

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En la región aseguró que se han mantenido los cuatro mil empleos sindicalizados y adelantó que se tendrán buena noticias a futuro.

Aunque añadió que todavía no puede revelar nada, insistió en que se tendrán buenas noticias en la industria del acero.

“Han continuado con su crecimiento y desarrollo y por eso, felicitó a los inversionistas porque cuando un capitalista arriesga su dinero para generar empleos, esa persona requiere una alianza no solo de la organización, sino de toda la sociedad en su conjunto y de los gobiernos para poder darles cada uno en su rol las facilidades y lograr que el empleo se mantenga, por eso, esto y muy contento con las noticias que tengo de la industria del acero”, dijo.

DESAFIOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Al hablar de los desafíos que presenta en la industria automotriz, comentó que el primero reto será que se impulsará un Consejo Plural ante la renegociación que cada año se realizará del TMEC, por ello, el principal reto es trabajar en equipo, dar certeza y seguridad la permanencia de la rama automotriz.

Un segundo reto, es la transición de vehículos de diésel y gasolina a eléctricos e híbridos, lo que trae como consecuencia la modernización de la infraestructura nacional que tiene que garantizar el gobierno mexicano con electrolineras en todos los lugares del país.

La tercera es la adecuación de los trabajadores para especializarlos en los procesos y pasar de vehículos, autopartes y motores de gasolina a eléctricos, el reto es lograr que esto sea en un corto tiempo, asimismo lejos de ver a la Inteligencia Artificial o automatización como una amenaza, se deben poner las nuevas plataformas al servicio de los trabajadores.