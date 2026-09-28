GM cerrará en octubre ciclo de reajustes de personal programado para este año, en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    GM cerrará en octubre ciclo de reajustes de personal programado para este año, en Ramos Arizpe
    Será el último día del mes de septiembre cuando el complejo de GM de Ramos Arizpe deje de armar la camioneta Blazer a gasolina. ARCHIVO

La empresa definirá fechas para fabricar los modelos Aveo y Groove en Coahuila; una pausa temporal afectó el ensamblaje por falta de piezas

La planta de General Motors (GM) en Ramos Arizpe realizó una pausa temporal en su producción debido a interrupciones en el suministro de componentes atribuidas al huracán “Polo”, informó la compañía.

En paralelo, el Gobierno de Coahuila espera que la automotriz concluya en octubre el reajuste de personal anunciado previamente y dé a conocer las fechas de arranque de nuevas líneas de producción, así como los modelos que se fabricarán en la planta.

https://vanguardia.com.mx/dinero/afecta-huracan-polo-a-planta-de-gm-ramos-arizpe-tendra-paro-tecnico-el-28-de-septiembre-FH23713017

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía estatal, explicó que los movimientos de personal forman parte de un proceso gradual anunciado desde hace un año, relacionado con cambios en la producción de vehículos eléctricos y la conclusión del ensamblaje de un modelo de Honda.

“Estos últimos paros o bajas van a ser parte de eso que se anunció hace un año, y también viene el anuncio de los nuevos modelos que se estarán haciendo por acá”, señaló el funcionario.

Olivares Martínez precisó que el ajuste también contemplaba cambios en otras operaciones de la planta, incluidos posibles movimientos en la producción de vehículos de combustión de marcas propias de GM.

ESPERAN FECHAS PARA AVEO Y GROOVE

El funcionario indicó que uno de los anuncios pendientes es el calendario para iniciar las contrataciones destinadas a las nuevas líneas de producción de los modelos Aveo y Groove, cuya fabricación se trasladará a Ramos Arizpe desde otras ubicaciones fuera de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/preven-recorte-laboral-en-gm-ramos-arizpe-por-salida-de-la-blazer-LA23455842

La llegada de estos proyectos representa una nueva etapa para la planta, una vez que concluya el proceso de reajuste de operaciones y personal.

Respecto a los vehículos que dejarán de fabricarse en la planta, pidió esperar a que General Motors informe oficialmente cuáles serán sus decisiones.

“Con esto se cierra un ciclo que ellos traían de reajuste; hay que esperar que nos comuniquen ellos oficialmente por dónde va”, concluyó.

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