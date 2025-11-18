Gobernador de Coahuila lamenta ejecución en Gómez Palacio y refuerza estrategia de seguridad fronteriza

Tras la ejecución del exfuncionario municipal José Ángel Mascorro Muñoz en Gómez Palacio, Durango, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, reaccionó al suceso y anunció medidas de coordinación binacional. El exsecretario del Ayuntamiento durante la administración de Leticia Herrera fue atacado a balazos frente a su domicilio en el sector Parque Hundido.

El mandatario coahuilense expresó su pesar por el crimen, calificándolo como un acto de violencia. “Es un tema desafortunado, muy lamentable”, declaró.

Señaló que, a pesar de los esfuerzos, “siguen actos de violencia en otros estados del país”, refiriéndose directamente al homicidio ocurrido el fin de semana en el municipio vecino.

Jiménez Salinas informó que, a raíz del incidente, ha establecido una línea de comunicación con las autoridades del estado de Durango. “Hemos estado en contacto con la alcaldesa de Gómez (Palacio) con nuestro amigo, el gobernador de Durango”, afirmó.

El objetivo de esta colaboración es “ver qué hacemos en conjunto para apoyar y de nuestra parte como estado” en la estrategia de seguridad regional.

En el ámbito local, el Gobernador reafirmó el compromiso permanente de su administración con la paz. “No le hemos aflojado al tema de seguridad, no”, enfatizó sobre el trabajo realizado en Coahuila.

Detalló que la estrategia se ha mantenido con inversión y fortalecimiento constante. “Hemos estado entregando cuarteles, entregando patrullas y fortaleciendo nuestro modelo con más prevención, proximidad e inteligencia y fuerza”, añadió.

Como seguimiento a esta coordinación, el titular del Ejecutivo estatal anunció una reunión de trabajo próxima. “Próxima semana, estaremos ahí en La Laguna”, mencionó.

El propósito central de dicho encuentro es revisar los operativos. “Tendremos nuevamente otra reunión de seguridad, solamente es para apretar tuercas, blindar más nuestro estado y colaborar con nuestros vecinos”, concluyó.