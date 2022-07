Guadiana: ‘si se respetan encuestas, seré candidato a gobernador’

TORREÓN, COAH.- El senador Armando Guadiana Tijerina ofreció ayer su cuarto informe de actividades, pero en su discurso en Torreón destacó que va arriba en las encuestas de Morena, por lo que, de respetarse las encuestas, será el candidato a gobernador.

Guadiana Tijerina llegó con senador Ricardo Monreal a la plaza Martínez Adame; y al final de su informe hizo un llamado a los liderazgos estatales del partido para que se unan por los intereses de Coahuila.

“Si se respetan las encuestas, no creo que ni el segundo lugar logre alcanzar. Si coordino los esfuerzos por la defensa, seré el candidato al gobierno y voy a ser en su momento gobernador. Yo no me voy a robar un solo peso. Voy a trabajar por los intereses de Coahuila. Los números no mienten”, dijo Guadiana.

Mencionó que no le preocupa el tema de la paridad de género para las elecciones del próximo año, porque en Estado de México Delfina Gómez está muy arriba.

“Aquí estoy arriba de todos”, dijo. Guadiana también sostuvo que hay funcionarios que están al lado del presidente que le han fallado, aunque no dijo nombres.