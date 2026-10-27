Saltillo: UAdeC realizará jornada sobre internacionalización educativa

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    Saltillo: UAdeC realizará jornada sobre internacionalización educativa
    Keren Hernández, Juan José Mendoza y Daniel Hernández presentaron los detalles de la Sexta Jornada de Internacionalización de la Educación de la UAdeC. CORTESÍA

El programa incluye una conferencia de un diplomático estadounidense, testimonios de movilidad académica y talleres especializados

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizará el próximo 5 de noviembre la Sexta Jornada de Internacionalización de la Educación: Experiencias Globales, con actividades dirigidas a compartir estrategias educativas, experiencias de movilidad académica y herramientas para el desarrollo profesional.

El encuentro tendrá lugar en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, en la Unidad Camporredondo, y es organizado por la Coordinación General de Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades.

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Durante una rueda de prensa, el profesor de esta última facultad, Juan José Mendoza, y los estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Keren Hernández y Daniel Hernández, dieron a conocer el programa de actividades.

DIÁLOGO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

La jornada comenzará a las 09:00 horas con el registro de participantes; a las 09:30 horas se realizará la inauguración oficial.

A las 10:00 horas está programada la conferencia magistral “The International Education Journey of a U.S. Diplomat”, a cargo de Jerome Sherman, cónsul de Educación, Prensa y Cultura del Consulado General de Estados Unidos en Monterrey.

Durante su participación, el diplomático abordará la relación bilateral entre ambos países y compartirá su experiencia personal en el ámbito de la educación internacional.

De las 11:00 a las 11:30 horas se desarrollará el Foro Intercultural “Espejos Culturales”, mientras que al mediodía estudiantes compartirán sus experiencias de movilidad académica.

$!Karen Hernández adelantó que será en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, en la Unidad Camporredondo, será sede de las actividades programadas para el 5 de noviembre.
Karen Hernández adelantó que será en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, en la Unidad Camporredondo, será sede de las actividades programadas para el 5 de noviembre. CORTESÍA

A partir de las 13:00 horas se impartirán talleres a cargo de académicos e investigadores de distintas nacionalidades, con temas como el uso de la inteligencia artificial, las habilidades blandas y las competencias socioemocionales.

La jornada busca propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias mediante la colaboración internacional, además de acercar a los estudiantes a nuevas perspectivas de aprendizaje y desarrollo profesional.

Para consultar más información, los interesados pueden visitar la página de Facebook de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades o comunicarse a los teléfonos (844) 415 3077 y (844) 416 9995.

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