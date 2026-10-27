Saltillo: UAdeC realizará jornada sobre internacionalización educativa

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizará el próximo 5 de noviembre la Sexta Jornada de Internacionalización de la Educación: Experiencias Globales, con actividades dirigidas a compartir estrategias educativas, experiencias de movilidad académica y herramientas para el desarrollo profesional. El encuentro tendrá lugar en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, en la Unidad Camporredondo, y es organizado por la Coordinación General de Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades.

Durante una rueda de prensa, el profesor de esta última facultad, Juan José Mendoza, y los estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Keren Hernández y Daniel Hernández, dieron a conocer el programa de actividades. DIÁLOGO Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES La jornada comenzará a las 09:00 horas con el registro de participantes; a las 09:30 horas se realizará la inauguración oficial. A las 10:00 horas está programada la conferencia magistral “The International Education Journey of a U.S. Diplomat”, a cargo de Jerome Sherman, cónsul de Educación, Prensa y Cultura del Consulado General de Estados Unidos en Monterrey. Durante su participación, el diplomático abordará la relación bilateral entre ambos países y compartirá su experiencia personal en el ámbito de la educación internacional. De las 11:00 a las 11:30 horas se desarrollará el Foro Intercultural “Espejos Culturales”, mientras que al mediodía estudiantes compartirán sus experiencias de movilidad académica.

A partir de las 13:00 horas se impartirán talleres a cargo de académicos e investigadores de distintas nacionalidades, con temas como el uso de la inteligencia artificial, las habilidades blandas y las competencias socioemocionales. La jornada busca propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias mediante la colaboración internacional, además de acercar a los estudiantes a nuevas perspectivas de aprendizaje y desarrollo profesional. Para consultar más información, los interesados pueden visitar la página de Facebook de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades o comunicarse a los teléfonos (844) 415 3077 y (844) 416 9995.

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