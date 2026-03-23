Hospitalizan a hombre en Parras por posible picadura de garrapata

Un hombre de 33 años de edad, identificado como Jorge, originario del ejido Tanque de León, fue ingresado al Centro de Salud de Parras luego de presentar un fuerte dolor de cabeza, presuntamente derivado de la picadura de una garrapata.

De acuerdo con la información proporcionada, el afectado era trasladado en una camioneta particular por sus familiares cuando, a la altura del ejido San Francisco, sobre la carretera Parras–Paila, fueron interceptados por una ambulancia de la Cruz Roja.