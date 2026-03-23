Hospitalizan a hombre en Parras por posible picadura de garrapata
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El paciente de 33 años fue trasladado luego de que presentara un intenso dolor de cabeza tras haberle retirado días antes una garrapata del oído
Un hombre de 33 años de edad, identificado como Jorge, originario del ejido Tanque de León, fue ingresado al Centro de Salud de Parras luego de presentar un fuerte dolor de cabeza, presuntamente derivado de la picadura de una garrapata.
De acuerdo con la información proporcionada, el afectado era trasladado en una camioneta particular por sus familiares cuando, a la altura del ejido San Francisco, sobre la carretera Parras–Paila, fueron interceptados por una ambulancia de la Cruz Roja.
Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al paciente, quien refería un intenso dolor de cabeza.
Su esposa informó que días antes le habían retirado una garrapata de uno de sus oídos, señalando que el insecto lo había mordido.
Tras la valoración inicial, Jorge fue trasladado e internado en el Centro de Salud para recibir atención médica especializada y descartar posibles complicaciones derivadas de la picadura.