Imparten taller sobre lectura de etiquetas de alimentos en Nava, Coahuila

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    Imparten taller sobre lectura de etiquetas de alimentos en Nava, Coahuila
    La actividad buscó fortalecer el conocimiento sobre los productos que se consumen diariamente. REDES SOCIALES

Las y los participantes aprendieron a identificar la información de los productos alimenticios

NAVA, COAH.- Con el objetivo de promover hábitos de alimentación saludables entre las familias, el DIF Municipal de Nava llevó a cabo el taller “Lectura de etiquetas en alimentos”, por iniciativa de su presidenta honoraria, Carmina Cárdenas Cárdenas, y con el apoyo del alcalde Iván Ochoa Rodríguez.

Durante la actividad, impartida por Guadalupe del Consuelo Vázquez Páez, las y los participantes recibieron orientación para identificar y comprender la información contenida en las etiquetas de los productos alimenticios.

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El taller permitió conocer elementos relevantes de los productos que se consumen cotidianamente, con la finalidad de facilitar decisiones más conscientes al momento de elegir alimentos.

En la actividad también estuvo presente Iracema Rodríguez García, directora del DIF Municipal.

Con este tipo de acciones, el DIF Municipal busca fomentar prácticas que contribuyan al bienestar y la salud de las familias de Nava.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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