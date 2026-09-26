Imparten taller sobre lectura de etiquetas de alimentos en Nava, Coahuila

NAVA, COAH.- Con el objetivo de promover hábitos de alimentación saludables entre las familias, el DIF Municipal de Nava llevó a cabo el taller “Lectura de etiquetas en alimentos”, por iniciativa de su presidenta honoraria, Carmina Cárdenas Cárdenas, y con el apoyo del alcalde Iván Ochoa Rodríguez.

Durante la actividad, impartida por Guadalupe del Consuelo Vázquez Páez, las y los participantes recibieron orientación para identificar y comprender la información contenida en las etiquetas de los productos alimenticios.