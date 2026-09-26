Imparten taller sobre lectura de etiquetas de alimentos en Nava, Coahuila
Las y los participantes aprendieron a identificar la información de los productos alimenticios
NAVA, COAH.- Con el objetivo de promover hábitos de alimentación saludables entre las familias, el DIF Municipal de Nava llevó a cabo el taller “Lectura de etiquetas en alimentos”, por iniciativa de su presidenta honoraria, Carmina Cárdenas Cárdenas, y con el apoyo del alcalde Iván Ochoa Rodríguez.
Durante la actividad, impartida por Guadalupe del Consuelo Vázquez Páez, las y los participantes recibieron orientación para identificar y comprender la información contenida en las etiquetas de los productos alimenticios.
El taller permitió conocer elementos relevantes de los productos que se consumen cotidianamente, con la finalidad de facilitar decisiones más conscientes al momento de elegir alimentos.
En la actividad también estuvo presente Iracema Rodríguez García, directora del DIF Municipal.
Con este tipo de acciones, el DIF Municipal busca fomentar prácticas que contribuyan al bienestar y la salud de las familias de Nava.