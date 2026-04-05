Impulsa diputado por Coahuila reforma para consolidar asesoría pedagógica y continuidad escolar

“En el PRI sabemos que la educación mexicana necesita menos improvisación y más institucionalidad; menos temporalidad y más continuidad; menos burocracia y más liderazgo pedagógico”, afirmó el legislador.

El diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con el objetivo de fortalecer la figura de los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) y asegurar mayor institucionalidad en el acompañamiento escolar.

NOMBRAMIENTOS DEFINITIVOS Y PROCESOS

La propuesta busca garantizar mecanismos públicos, transparentes y equitativos, otorgando nombramientos definitivos tras un periodo breve de desempeño satisfactorio. También incorpora criterios multifactoriales que reconozcan antigüedad, experiencia en zonas marginadas y desempeño comunitario.

Además, se plantean incentivos y esquemas de reconocimiento profesional para fortalecer la permanencia y el desarrollo de estos especialistas.

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y ESTÍMULOS

El proyecto establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades educativas implementen medidas para reconocer al personal ATP destacado a nivel escolar, estatal y nacional.

Los estímulos podrían incluir apoyos económicos, movilidad académica, cursos fuera de su localidad, estudios de posgrado e incentivos en procesos de promoción.

“Fortalecer esta figura significa apostar por una escuela que aprende y mejora continuamente”, señala el documento.

ANTECEDENTES Y NECESIDAD DE CONTINUIDAD

Moreira recordó que la figura ATP surgió en 2013 para cerrar la brecha entre política educativa y práctica en aula. Sin embargo, en 2019 se eliminaron los nombramientos definitivos, sustituyéndolos por esquemas temporales de hasta tres ciclos escolares, lo que debilitó la continuidad de proyectos.

El legislador subrayó que evidencia de organismos como la OCDE y la Unesco demuestra que el acompañamiento permanente es clave para mejorar los resultados educativos, especialmente en contextos de desigualdad.