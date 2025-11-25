Impulsa Gobierno de Coahuila plan para tener mujeres empoderadas, seguras y felices

En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, autoridades estatales presentaron los avances y programas impulsados durante la actual administración en materia de prevención, atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que desde el inicio de su gestión se implementó una estrategia transversal enfocada en la erradicación de la violencia de género.

TE PUEDE INTERESAR: ‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum

Entre las acciones emprendidas mencionó la creación de la Fiscalía de las Mujeres y los Niños, la Policía Violeta, el fortalecimiento de los Centros de Empoderamiento y Justicia para las Mujeres y la instalación de 500 puntos violeta en distintas regiones del estado.

El mandatario también destacó iniciativas en ámbitos educativos, de salud y de emprendimiento dirigidas al empoderamiento femenino.

Por la mañana, participó de manera virtual en el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, encabezado a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde reiteró su respaldo a las acciones nacionales en la materia.