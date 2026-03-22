Impulsan bienestar social con programas del DIF en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 22 marzo 2026
    Impulsan bienestar social con programas del DIF en Ramos Arizpe
    Brigadas “DIF Contigo” acercan servicios médicos y sociales a comunidades rurales de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Brigadas, apoyos comunitarios y atención veterinaria acercan servicios a colonias y ejidos, con enfoque incluyente y cobertura permanente para familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una política social enfocada en la cercanía y la atención directa, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF local, mantiene acciones que buscan impactar de forma tangible en la vida de las familias tanto en la zona urbana como rural.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que estos programas forman parte de una estrategia integral que prioriza la atención a distintos sectores de la población, y reconoció la labor del organismo encabezado por su esposa, Teresita Escalante Contreras.

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“Estamos construyendo un gobierno que responde a las necesidades de la gente, desde la inclusión y la salud hasta el bienestar animal, con acciones concretas que generan resultados”, expresó el edil.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF destacó que el objetivo es garantizar atención accesible y constante en todo el municipio, especialmente en comunidades alejadas.

SERVICIOS QUE LLEGAN A COMUNIDADES Y PROMUEVEN LA INCLUSIÓN

En días recientes se llevó a cabo la segunda gira de brigadas multidisciplinarias “DIF Contigo”, programa que acerca servicios médicos, asesoría legal y apoyos sociales a comunidades rurales, reduciendo barreras de acceso y brindando atención directa.

$!El DIF Municipal prioriza la atención a los adultos mayores.
El DIF Municipal prioriza la atención a los adultos mayores. CORTESÍA

Como parte de esta estrategia, también se reforzaron las jornadas de atención veterinaria para perros y gatos, fomentando la salud animal y la tenencia responsable. Tan solo en las acciones realizadas los días 11 y 18 de marzo se efectuaron 46 esterilizaciones, 47 vacunas y 23 desparasitaciones.

Además, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el DIF promovió valores como la inclusión, el respeto y la igualdad de oportunidades, fortaleciendo la conciencia social en torno a la diversidad.

Estas acciones consolidan un modelo de atención integral que busca fortalecer el tejido social, promover la inclusión y acercar servicios esenciales a todos los sectores de la población.

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