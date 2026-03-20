ARHCOS realiza en Saltillo el foro de Análisis sobre la Reducción de la Jornada Laboral

La Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS), realizó el Foro de Análisis “Reforma: Reducción de la Jornada Laboral de 48 a 40 horas semanales”.

En el evento participaron el presidente y la vicepresidenta de ARHCOS, Miguel Ángel Muñoz Betancourt y Amelia Dávalos, así como líderes, especialistas y autoridades que dialogaron sobre el impacto real de esa iniciativa en la operación industrial y su implementación gradual de 2026 a 2030.

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Alejandro Ortega, Gerente de Relaciones Laborales en John Deere México, fue el moderador del evento en el que se generó un valioso intercambio de perspectivas, asimismo participaron el Director Corporativo de Relaciones Laborales de RASSINI, Juan Sesatty, el Director de Relaciones Laborales Latm en Johnson Controls, Rolando Noriega, el subsecretario de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo, Luis A. Carrillo y el socio de la firma Littler México, Rogelio Alanís.

A través de este espacio, se abordaron retos, oportunidades y estrategias en torno a esta importante reforma, promoviendo el diálogo abierto con los asistentes, asimismo fue un encuentro que reafirmó el compromiso con el desarrollo del capital humano y la evolución del entorno laboral en Coahuila.