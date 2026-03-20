ARHCOS realiza en Saltillo el foro de Análisis sobre la Reducción de la Jornada Laboral

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 20 marzo 2026
    ARHCOS realiza en Saltillo el foro de Análisis sobre la Reducción de la Jornada Laboral
    El Congreso mexicano ha aprobado la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para 2030. CORTESÍA.

El objetivo fue abordar termas relacionados con las oportunidades y las estrategias que se tomarán en torno a la reforma

La Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS), realizó el Foro de Análisis “Reforma: Reducción de la Jornada Laboral de 48 a 40 horas semanales”.

En el evento participaron el presidente y la vicepresidenta de ARHCOS, Miguel Ángel Muñoz Betancourt y Amelia Dávalos, así como líderes, especialistas y autoridades que dialogaron sobre el impacto real de esa iniciativa en la operación industrial y su implementación gradual de 2026 a 2030.

TE PUEDE INTERESAR: Impactan embajada de EU en Irak; circulan videos de humo y llamas del edificio

Alejandro Ortega, Gerente de Relaciones Laborales en John Deere México, fue el moderador del evento en el que se generó un valioso intercambio de perspectivas, asimismo participaron el Director Corporativo de Relaciones Laborales de RASSINI, Juan Sesatty, el Director de Relaciones Laborales Latm en Johnson Controls, Rolando Noriega, el subsecretario de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo, Luis A. Carrillo y el socio de la firma Littler México, Rogelio Alanís.

A través de este espacio, se abordaron retos, oportunidades y estrategias en torno a esta importante reforma, promoviendo el diálogo abierto con los asistentes, asimismo fue un encuentro que reafirmó el compromiso con el desarrollo del capital humano y la evolución del entorno laboral en Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Laboral
Economía
trabajadores

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles