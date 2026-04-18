Impulsan mejora genética ganadera con inversión millonaria en Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- En el marco de la Expoasis Ganadera 2026, el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer un programa estatal orientado a elevar la calidad del hato mediante cruces especializados, con una bolsa superior a los 24 millones de pesos destinada a respaldar a productores de la entidad. Durante su visita al evento en Múzquiz, el mandatario destacó la premiación del tradicional Becerro Gordo, el arranque del esquema de mejoramiento genético y el inicio de obras en el centro de subasta ganadera, reiterando el compromiso de su administración con quienes sostienen esta actividad.

Con más de tres décadas de historia, la Expoasis Ganadera se mantiene como uno de los encuentros más representativos de la cultura vaquera en Coahuila, fortaleciendo la identidad regional y promoviendo la convivencia familiar. Jiménez Salinas subrayó que, pese a los retos recientes como la sequía y las restricciones en la exportación, el trabajo conjunto ha permitido mantener en pie al sector. Señaló que quienes adquieran sementales en subastas dentro del estado recibirán un incentivo económico de 20 mil pesos, como parte del impulso a la productividad.

Además, se anunciaron recursos adicionales para fortalecer infraestructura, como el centro de subastas de Múzquiz, así como inversiones en estaciones cuarentenarias en la frontera norte, preparándose para la reactivación del comercio ganadero internacional. APOYO DIRECTO Y VISIÓN A LARGO PLAZO PARA EL CAMPO El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que este año la bolsa destinada a este esquema será histórica. También detalló la activación de un seguro catastrófico que cubrirá miles de hectáreas de cultivo en todo el estado, como respaldo ante contingencias.

Por su parte, representantes del sector reconocieron los esfuerzos institucionales, destacando que estas acciones comienzan a reflejarse en la calidad del ganado producido en la región. La jornada concluyó con una subasta de ejemplares, consolidando este encuentro como un espacio clave para el fortalecimiento de la actividad pecuaria en Coahuila.

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