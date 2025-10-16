IMSS Coahuila destaca labor de anestesiólogas y anestesiólogos

En el marco del Día Mundial de la Anestesióloga y el Anestesiólogo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila destacó la labor esencial que realizan estos profesionales dentro de los hospitales, al ser una parte fundamental en los procedimientos médicos, quirúrgicos y terapéuticos.

La doctora Annel Castillo Quinto, especialista en anestesiología adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, explicó que la función del anestesiólogo va mucho más allá de “dormir al paciente”. Su trabajo, subrayó, abarca múltiples etapas antes, durante y después de una intervención, garantizando en todo momento la seguridad, comodidad y estabilidad física del paciente.

Previo a cualquier procedimiento, los anestesiólogos evalúan el estado físico del paciente, identifican riesgos quirúrgicos y explican de forma clara el tipo de anestesia que se aplicará, resolviendo dudas y brindando confianza. Asimismo, realizan estudios diagnósticos y aplican tratamientos para el control del dolor, con el fin de asegurar las mejores condiciones durante la atención médica.