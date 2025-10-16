IMSS Coahuila destaca labor de anestesiólogas y anestesiólogos
La anestesiología es una especialidad médica que permite realizar procedimientos quirúrgicos, terapéuticos y diagnósticos mediante el uso de medicamentos o técnicas anestésicas
En el marco del Día Mundial de la Anestesióloga y el Anestesiólogo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila destacó la labor esencial que realizan estos profesionales dentro de los hospitales, al ser una parte fundamental en los procedimientos médicos, quirúrgicos y terapéuticos.
La doctora Annel Castillo Quinto, especialista en anestesiología adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, explicó que la función del anestesiólogo va mucho más allá de “dormir al paciente”. Su trabajo, subrayó, abarca múltiples etapas antes, durante y después de una intervención, garantizando en todo momento la seguridad, comodidad y estabilidad física del paciente.
Previo a cualquier procedimiento, los anestesiólogos evalúan el estado físico del paciente, identifican riesgos quirúrgicos y explican de forma clara el tipo de anestesia que se aplicará, resolviendo dudas y brindando confianza. Asimismo, realizan estudios diagnósticos y aplican tratamientos para el control del dolor, con el fin de asegurar las mejores condiciones durante la atención médica.
Estos especialistas también intervienen en diversas áreas más allá del quirófano, participando en tomografías, resonancias magnéticas, endoscopías, colonoscopías, extracciones dentales, biopsias, angiografías, electroencefalogramas, electromiografías, broncoscopías y procedimientos diagnósticos pediátricos, así como en cirugías ambulatorias y de mínima invasión.
Al concluir una cirugía, el anestesiólogo tiene un papel clave en el traslado del paciente a la unidad de cuidados postoperatorios, el control del dolor y su recuperación segura antes del alta hospitalaria.
“Somos un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad, la comodidad y la recuperación del paciente durante y después de la anestesia”, enfatizó la doctora Castillo Quinto.
El IMSS Coahuila reiteró su reconocimiento al personal de anestesiología, cuya labor silenciosa y constante resulta indispensable en el funcionamiento diario de las unidades médicas.