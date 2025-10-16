IMSS Coahuila destaca labor de anestesiólogas y anestesiólogos

Coahuila
/ 16 octubre 2025
    IMSS Coahuila destaca labor de anestesiólogas y anestesiólogos
    Los anestesiólogos evalúan el estado físico del paciente antes de cada procedimiento para identificar riesgos y garantizar su seguridad. FOTO: CORTESÍA

La anestesiología es una especialidad médica que permite realizar procedimientos quirúrgicos, terapéuticos y diagnósticos mediante el uso de medicamentos o técnicas anestésicas

En el marco del Día Mundial de la Anestesióloga y el Anestesiólogo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila destacó la labor esencial que realizan estos profesionales dentro de los hospitales, al ser una parte fundamental en los procedimientos médicos, quirúrgicos y terapéuticos.

La doctora Annel Castillo Quinto, especialista en anestesiología adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, explicó que la función del anestesiólogo va mucho más allá de “dormir al paciente”. Su trabajo, subrayó, abarca múltiples etapas antes, durante y después de una intervención, garantizando en todo momento la seguridad, comodidad y estabilidad física del paciente.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: IMSS Coahuila subcontratará a proveedor para hemodiálisis

Previo a cualquier procedimiento, los anestesiólogos evalúan el estado físico del paciente, identifican riesgos quirúrgicos y explican de forma clara el tipo de anestesia que se aplicará, resolviendo dudas y brindando confianza. Asimismo, realizan estudios diagnósticos y aplican tratamientos para el control del dolor, con el fin de asegurar las mejores condiciones durante la atención médica.

$!El IMSS Coahuila conmemoró el Día Mundial de la Anestesióloga y el Anestesiólogo, reconociendo su papel esencial en la atención médica.
El IMSS Coahuila conmemoró el Día Mundial de la Anestesióloga y el Anestesiólogo, reconociendo su papel esencial en la atención médica. FOTO: CORTESÍA

Estos especialistas también intervienen en diversas áreas más allá del quirófano, participando en tomografías, resonancias magnéticas, endoscopías, colonoscopías, extracciones dentales, biopsias, angiografías, electroencefalogramas, electromiografías, broncoscopías y procedimientos diagnósticos pediátricos, así como en cirugías ambulatorias y de mínima invasión.

Al concluir una cirugía, el anestesiólogo tiene un papel clave en el traslado del paciente a la unidad de cuidados postoperatorios, el control del dolor y su recuperación segura antes del alta hospitalaria.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila habilita centros de acopio en cinco municipios para damnificados

“Somos un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad, la comodidad y la recuperación del paciente durante y después de la anestesia”, enfatizó la doctora Castillo Quinto.

El IMSS Coahuila reiteró su reconocimiento al personal de anestesiología, cuya labor silenciosa y constante resulta indispensable en el funcionamiento diario de las unidades médicas.

Temas


Salud

Organizaciones


IMSS

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38