Se sumaron 937 empleos en el mes de octubre en Coahuila

Coahuila cerró octubre con 860,198 puestos de trabajo, lo que significo 937 empleos más en comparación al mes de septiembre, aunque el acumulado del año se mantiene en números negativos.

De acuerdo a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en diciembre 2024 la entidad contaba con 867,202 puestos de trabajo, por lo que comparados a los números con los que cerró diciembre 2024, se tiene todavía un saldo negativo de -2,451 empleos.

Este año, los meses en que se ha presentado un saldo positivo en los empleos en su comparativo mensual, fue enero, marzo, agosto y ahora octubre, mientras que el saldo fue negativo en febrero, abril, mayo, junio, julio y septiembre.

Cabe destacar que este último trimestre del año, según las proyecciones de ManpowerGroup en la Región Norte (Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas), el 44% de los empresarios contempla aumentar sus requerimientos de talento, un 12% reducirlos, un 40% no espera hacer cambios y el restante 4% no sabe si hará cambios durante el cuarto trimestre del año.

Por lo pronto, en el caso de Coahuila inició el primer mes de este último trimestre con saldo positivo al cerrar octubre con más empleos en comparación al mismo trimestre de este año.

VIENE FERIA DE EMPLEO

Por su parte, el subsecretario de Empleo, José Luis Chapa Reséndiz, dio a conocer que este 19 de noviembre se realizará en el Centro de Convenciones de Canacintra Coahuila Sureste una Feria de Empleo.

Informó que en ésta se ofertarán 1,200 vacantes, será la octava feria en la región y la 20 en en el estado; se tendrán vacantes para profesionistas, técnicos y operarios, además 300 vacantes serán para grupos vulnerables, pero también se contará para jóvenes que no cuentan con experiencia.

En el caso de los sueldos, el promedio es de 12 mil pesos, aunque también hay de 50 mil pesos y estas últimas son para los traductores de chino mandarín, de esas se contará con cuatro vacantes en el empleo.