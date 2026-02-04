IMSS Coahuila impulsa programa para entornos laborales seguros y saludables

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila continúa promoviendo el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), una iniciativa que busca mejorar la seguridad, el bienestar de las y los trabajadores, así como la productividad y calidad en las empresas.

El doctor Luis Armando Alonso Martínez, coordinador de Salud en el Trabajo adscrito a la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales (JSSTPEYS), señaló que desde su lanzamiento en 2022, 423 registros patronales en Coahuila se han adherido al programa, beneficiando a 197 mil 759 trabajadores. Además, algunas empresas participantes han obtenido el Premio Nacional ELSSA, que reconoce la implementación de prácticas para brindar espacios laborales seguros.

El programa cuenta con diez líneas de acción, cinco de ellas enfocadas en que las empresas puedan autoevaluarse:

Prevención de accidentes de trabajo en mano y tobillo.

Prevención de trastornos musculoesqueléticos en espalda.

Vigilancia de la salud en el trabajo.

Prevención de enfermedades relacionadas con factores de riesgo psicosocial.

Promoción de la salud y bienestar en los centros de trabajo.