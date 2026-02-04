IMSS Coahuila impulsa programa para entornos laborales seguros y saludables

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    IMSS Coahuila impulsa programa para entornos laborales seguros y saludables
    Invertir en la salud de los trabajadores aumenta la productividad de las empresas, afirma la institución. FOTO: CORTESÍA

ELSSA beneficia a 197 mil 759 trabajadores en la entidad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila continúa promoviendo el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), una iniciativa que busca mejorar la seguridad, el bienestar de las y los trabajadores, así como la productividad y calidad en las empresas.

El doctor Luis Armando Alonso Martínez, coordinador de Salud en el Trabajo adscrito a la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales (JSSTPEYS), señaló que desde su lanzamiento en 2022, 423 registros patronales en Coahuila se han adherido al programa, beneficiando a 197 mil 759 trabajadores. Además, algunas empresas participantes han obtenido el Premio Nacional ELSSA, que reconoce la implementación de prácticas para brindar espacios laborales seguros.

El programa cuenta con diez líneas de acción, cinco de ellas enfocadas en que las empresas puedan autoevaluarse:

Prevención de accidentes de trabajo en mano y tobillo.

Prevención de trastornos musculoesqueléticos en espalda.

Vigilancia de la salud en el trabajo.

Prevención de enfermedades relacionadas con factores de riesgo psicosocial.

Promoción de la salud y bienestar en los centros de trabajo.

La participación en ELSSA es voluntaria, pero cada vez más empresas adoptan sus prácticas. FOTO: CORTESÍA

Las otras cinco líneas buscan fortalecer la interacción con los trabajadores y la comunidad: vinculación con centros de seguridad social (cultura, deporte y prevención de adicciones), evaluación de la prescripción social, acciones de protección y bienestar para mujeres trabajadoras, capacitación masiva a través de la plataforma CLIMSS, y aprovechamiento de tecnología mediante e-ELSSA e interoperabilidad de sistemas internos del IMSS.

Aunque la participación es voluntaria, cada vez más empresas comprueban los beneficios de adoptar buenas prácticas en seguridad, salud y bienestar laboral. Por ello, el doctor Alonso Martínez invitó a las empresas interesadas a ingresar al portal https://elssa.imss.gob.mx para conocer las herramientas y recursos disponibles.

“El invertir en la salud de las personas trabajadoras es invertir en la salud y productividad de la empresa. Al mejorar la salud se construye una sociedad más resiliente, una economía más robusta y, en el ámbito empresarial, una organización dinámica y productiva”, concluyó.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

