Cirugía robótica consolida al IMSS Nuevo León como punta de lanza en la medicina pública

México
/ 3 febrero 2026
    Cirugía robótica consolida al IMSS Nuevo León como punta de lanza en la medicina pública
    Con la consolidación de la cirugía robótica, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No 25 del IMSS se consolida como punta de lanza en la medicina pública del norte del país. IMSS

El personal médico controla una consola para realizar procedimientos quirúrgicos con mínima invasión

MONTERREY, NL.- Con la consolidación de la cirugía robótica, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No 25 del IMSS se consolida como punta de lanza en la medicina pública del norte del país.

Con este sistema vanguardista, el personal médico controla una consola para realizar procedimientos quirúrgicos de pequeñas incisiones con mínima invasión.

Se han efectuado procedimientos quirúrgicos para tratar el cáncer, tumores de próstata, enfermedades ginecológicas, digestivas, pulmonares, las cuales antes implicaban cirugías abiertas y con mayor dolor, así como tiempos prolongados de recuperación.

El coordinador del programa de Cirugía Robótica, Víctor Florentino Camacho Trejo, mencionó que la práctica innovadora arrancó en la UMAE No 25, el 4 de septiembre de 2025, para el tratamiento de enfermedades en la especialidad de Urología.

Desde esa fecha, se sumaron a las actividades quirúrgicas de robot, cirujanos de los Hospitales de Ginecología y Obstetricia No 23, y de Cardiología No 34 para atender enfermedades de dichas especialidades, respectivamente, generando un mayor beneficio y amplia cobertura de atención.

A la fecha se han realizado 60 cirugías robóticas.

“Estas cirugías no dependen solo del robot, dependen de la coordinación y del trabajo de equipo de muchas personas altamente capacitadas”, indicó el coordinador del programa.

“La iniciativa del IMSS permite optimizar los recursos humanos y tecnológicos, facilitando a la población derechohabiente de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas el acceso a procedimientos quirúrgicos vanguardistas dentro del sistema público de salud”, indicó el IMSS a través de un comunicado.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

