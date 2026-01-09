IMSS Coahuila inicia traslado de pacientes, de Urgencias a área remodelada del HGZ No. 7 de Monclova

Coahuila
/ 9 enero 2026
    IMSS Coahuila inicia traslado de pacientes, de Urgencias a área remodelada del HGZ No. 7 de Monclova
    Las nuevas instalaciones de Urgencias, ubicadas en la Torre B, cuentan con un área de observación con 30 camas. FOTO: CORTESÍA
Apolonio Alvarado
Apolonio Alvarado

Comenzó el reacomodo paulatino de hospitalizados a las nuevas instalaciones de Urgencias en la Torre B del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7

MONCLOVA, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila inició este viernes el traslado de pacientes al área de Urgencias recientemente remodelada del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 7 de Monclova, con el apoyo de personal médico, de enfermería y operativo de la propia unidad hospitalaria.

Este proceso forma parte del programa Hospitales Prioritarios, mediante el cual se busca fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar la calidad de la atención que se brinda a la población derechohabiente. El reacomodo de pacientes se realizará de manera paulatina, trasladando los servicios que operaban en el área de Urgencias de la Torre A hacia las nuevas instalaciones ubicadas en la Torre B.

$!La remodelación del HGZ No. 7 representa una inversión histórica superior a los 142 millones de pesos en beneficio de la población derechohabiente.
La remodelación del HGZ No. 7 representa una inversión histórica superior a los 142 millones de pesos en beneficio de la población derechohabiente. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con el IMSS, el nuevo espacio de observación para Urgencias contará con 30 camas, lo que permitirá ampliar la capacidad de atención, optimizar los tiempos de respuesta y ofrecer condiciones más adecuadas tanto para pacientes como para el personal de salud.

$!El programa Hospitales Prioritarios impulsa la modernización de servicios médicos estratégicos en unidades del IMSS.
El programa Hospitales Prioritarios impulsa la modernización de servicios médicos estratégicos en unidades del IMSS. FOTO: CORTESÍA

El proyecto de Hospitales Prioritarios en el HGZ/MF No. 7 contempla además la remodelación de otros servicios estratégicos dentro del nosocomio, los cuales serán puestos en funcionamiento de forma gradual conforme concluyan las obras y se realicen las adecuaciones necesarias.

Las acciones de modernización que se desarrollan en este hospital representan una inversión superior a los 142 millones de pesos, considerada histórica para la unidad médica, y están orientadas a fortalecer las condiciones de infraestructura, equipamiento y operación, con el objetivo de elevar la calidad en la prestación de los servicios de salud en beneficio de miles de derechohabientes de la Región Centro de Coahuila.

