IMSS Coahuila inicia traslado de pacientes, de Urgencias a área remodelada del HGZ No. 7 de Monclova
Comenzó el reacomodo paulatino de hospitalizados a las nuevas instalaciones de Urgencias en la Torre B del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7
MONCLOVA, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila inició este viernes el traslado de pacientes al área de Urgencias recientemente remodelada del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 7 de Monclova, con el apoyo de personal médico, de enfermería y operativo de la propia unidad hospitalaria.
Este proceso forma parte del programa Hospitales Prioritarios, mediante el cual se busca fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar la calidad de la atención que se brinda a la población derechohabiente. El reacomodo de pacientes se realizará de manera paulatina, trasladando los servicios que operaban en el área de Urgencias de la Torre A hacia las nuevas instalaciones ubicadas en la Torre B.
De acuerdo con el IMSS, el nuevo espacio de observación para Urgencias contará con 30 camas, lo que permitirá ampliar la capacidad de atención, optimizar los tiempos de respuesta y ofrecer condiciones más adecuadas tanto para pacientes como para el personal de salud.
El proyecto de Hospitales Prioritarios en el HGZ/MF No. 7 contempla además la remodelación de otros servicios estratégicos dentro del nosocomio, los cuales serán puestos en funcionamiento de forma gradual conforme concluyan las obras y se realicen las adecuaciones necesarias.
Las acciones de modernización que se desarrollan en este hospital representan una inversión superior a los 142 millones de pesos, considerada histórica para la unidad médica, y están orientadas a fortalecer las condiciones de infraestructura, equipamiento y operación, con el objetivo de elevar la calidad en la prestación de los servicios de salud en beneficio de miles de derechohabientes de la Región Centro de Coahuila.