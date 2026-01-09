IMSS Coahuila inicia traslado de pacientes, de Urgencias a área remodelada del HGZ No. 7 de Monclova

MONCLOVA, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila inició este viernes el traslado de pacientes al área de Urgencias recientemente remodelada del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 7 de Monclova, con el apoyo de personal médico, de enfermería y operativo de la propia unidad hospitalaria. Este proceso forma parte del programa Hospitales Prioritarios, mediante el cual se busca fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar la calidad de la atención que se brinda a la población derechohabiente. El reacomodo de pacientes se realizará de manera paulatina, trasladando los servicios que operaban en el área de Urgencias de la Torre A hacia las nuevas instalaciones ubicadas en la Torre B.

TE PUEDE INTERESAR: Autoriza Cabildo inversión de 420 mdp en obras para Monclova en 2026 De acuerdo con el IMSS, el nuevo espacio de observación para Urgencias contará con 30 camas, lo que permitirá ampliar la capacidad de atención, optimizar los tiempos de respuesta y ofrecer condiciones más adecuadas tanto para pacientes como para el personal de salud.