IMSS Coahuila mantiene servicio de mastógrafos móviles en mayo

Con el propósito de reforzar la detección oportuna del cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila mantiene activo durante todo el mes de mayo el servicio de mastógrafos móviles en distintas regiones del estado, incluyendo la Laguna, Centro, Carbonífera, Norte y Sureste.

Jesús Armando Seca Rivas, licenciado en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM) del IMSS, informó que esta estrategia busca facilitar el acceso al estudio de mastografía entre las mujeres derechohabientes mayores de 40 años, sin costo alguno.

“El objetivo es detectar con oportunidad el cáncer de seno y otras enfermedades de las glándulas mamarias. Acercamos el servicio para que más mujeres puedan beneficiarse sin necesidad de trasladarse a unidades hospitalarias de segundo nivel”, explicó el funcionario.

En la Región Norte, el mastógrafo móvil estará presente en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 79 de Piedras Negras, así como en las UMF No. 81 y 87 de Ciudad Acuña.

Por su parte, en la Región Centro, el servicio estará disponible en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 de Monclova, además de la UMF No. 8 en Castaños y la UMF No. 85 en Frontera.

En la Región Laguna, las unidades que contarán con el equipo móvil serán las UMF No. 80, 66, 93, 18 y 16 de Torreón, así como el Hospital General Subzona (HGSZ) No. 20 de Francisco I. Madero; la UMF No. 6 de Parras, la No. 21 de San Pedro y la No. 83 de Matamoros.

La Región Carbonífera también recibirá este servicio mediante las UMF No. 23 de Sabinas y No. 25 de Melchor Múzquiz.

Seca Rivas subrayó que para acceder al estudio no es necesario contar con cita previa; sin embargo, se recomienda que las interesadas acudan con anticipación a su clínica de adscripción para recibir orientación sobre los requisitos específicos y condiciones del estudio.

Finalmente, el IMSS reiteró el llamado a las mujeres en el grupo de edad indicado a aprovechar esta alternativa de diagnóstico temprano, ya que la detección en etapas iniciales del cáncer de mama representa mayores posibilidades de tratamiento exitoso.