IMSS Coahuila supera las mil 500 vasectomías en 2025; casi duplica la cifra del año anterior

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coahuila ha registrado un incremento notable en la demanda de vasectomías durante 2025. Hasta octubre, el organismo acumuló más de mil 500 procedimientos en sus unidades médicas en el estado, cifra que representa casi el doble de las intervenciones realizadas durante 2024.

El aumento evidencia un mayor interés de los hombres por participar en la planificación familiar y ejercer su derecho a decidir sobre el número de hijos que desean tener.

De acuerdo con la coordinación de Primer Nivel de Atención de la Jefatura de Prestaciones Médicas, el crecimiento en la solicitud de este método anticonceptivo se relaciona directamente con la difusión que se mantiene de forma constante tanto en medios de comunicación como en las propias unidades del Seguro Social.

Las campañas informativas han incluido orientación para usuarios y sus parejas, con el fin de aclarar dudas y desmitificar el procedimiento.