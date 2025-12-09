IMSS Coahuila supera las mil 500 vasectomías en 2025; casi duplica la cifra del año anterior
La expansión de espacios y jornadas gratuitas permitió ofrecer vasectomías en 11 unidades de atención distribuidas en todo el estado
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coahuila ha registrado un incremento notable en la demanda de vasectomías durante 2025. Hasta octubre, el organismo acumuló más de mil 500 procedimientos en sus unidades médicas en el estado, cifra que representa casi el doble de las intervenciones realizadas durante 2024.
El aumento evidencia un mayor interés de los hombres por participar en la planificación familiar y ejercer su derecho a decidir sobre el número de hijos que desean tener.
De acuerdo con la coordinación de Primer Nivel de Atención de la Jefatura de Prestaciones Médicas, el crecimiento en la solicitud de este método anticonceptivo se relaciona directamente con la difusión que se mantiene de forma constante tanto en medios de comunicación como en las propias unidades del Seguro Social.
Las campañas informativas han incluido orientación para usuarios y sus parejas, con el fin de aclarar dudas y desmitificar el procedimiento.
Estas acciones han permitido que más hombres consideren la vasectomía sin bisturí como una opción de control natal. Desde el IMSS se han reforzado las estrategias para acercar métodos anticonceptivos diversos y ampliar la capacidad de atención. Entre las medidas aplicadas destacan jornadas gratuitas dirigidas a la población en general y la apertura de nuevos espacios para realizar procedimientos de manera programada.
Actualmente, 11 unidades del IMSS en Coahuila llevan a cabo vasectomías. En la región Norte, los servicios se brindan en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 92 y las Unidades de Medicina Familiar (UMF) 81 y 87 de Ciudad Acuña, así como la UMF 79 de Piedras Negras. En La Laguna, están disponibles en el HGZ 16 y en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) 90 de Torreón. En la región Centro, el procedimiento se realiza en el HGZ 7 de Monclova, mientras que en la zona Sureste se ofrece en el HGZ 2 y las UMF 82, 73 y 88 de Saltillo y Ramos Arizpe.
La vasectomía sin bisturí, método promovido por el IMSS, es un procedimiento ambulatorio que no representa riesgo para el paciente y evita a las parejas la preocupación por un embarazo no planeado.
El instituto mantiene abierta la invitación a los interesados para acudir a la unidad médica más cercana y solicitar información detallada. Todos los servicios relacionados con este método son gratuitos y están disponibles para la población abierta.