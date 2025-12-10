Coahuila: Se pierden 2,556 empleos en noviembre, reporta el IMSS

Noviembre se convirtió en el séptimo mes del año con una disminución en los puestos de trabajo en Coahuila. El mes cerró con 2 mil 556 empleos menos que en octubre de 2025 y el acumulado anual registra 5 mil 097 empleos menos respecto a diciembre de 2024.

De acuerdo con las cifras del IMSS, en noviembre Coahuila cerró con 857 mil 642 puestos de trabajo, que comparados con los 860 mil 198 registrados en octubre, representan una baja de 2 mil 556 empleos de un mes a otro. Al comparar los puestos de noviembre de 2025 con los 862 mil 739 reportados en diciembre de 2024, se obtiene un saldo negativo anual de 5 mil 097 empleos.

En lo que va del año, suman siete meses con saldo negativo en el comparativo mensual: noviembre, septiembre, julio, junio, mayo, abril y febrero. No obstante, también hubo meses con crecimiento, como agosto, septiembre y enero.

Hasta ahora, el mes con la mayor caída de empleo frente al periodo inmediato anterior fue junio, mientras que enero registró el mayor crecimiento en puestos de trabajo.