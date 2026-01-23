IMSS y Municipio acuerdan llegada de 25 médicos especialistas a la Región Centro de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Un primer contingente de 25 médicos especialistas se integraría a las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Región Centro de Coahuila, como resultado de los acuerdos establecidos entre el delegado estatal del IMSS, Valeriano Ibáñez, y el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, quienes definieron un esquema de incentivos y apoyos orientado a la atracción y permanencia de personal médico especializado.

La información fue dada a conocer por Max Elgezabal, regidor de Salud, quien acompañó al Presidente Municipal en una reunión con el delegado del IMSS, en la que se abordó la urgente necesidad de especialistas en esta zona del Estado, considerada una de las más rezagadas en cobertura médica especializada.

DÉFICIT DE ESPECIALISTAS EN LA REGIÓN CENTRO

El funcionario municipal explicó que, actualmente, la Región Centro requiere entre 35 y 40 médicos especialistas. Aunque se cuenta con una plantilla aproximada de 60 médicos, la demanda rebasa la capacidad instalada, por lo que se determinó iniciar con la llegada de 25 profesionistas como una primera etapa del proyecto.

“El objetivo es traer especialidades clave como neurocirugía, angiología y cardiología intervencionista, ya que la Clínica 7 del IMSS cuenta con un área de hemodinamia que no existe en ninguna otra unidad de la Región Centro ni al norte del Estado”, señaló Elgezabal, al destacar que, con el personal adecuado, se podría brindar atención a pacientes tanto de la Región Centro como del norte de Coahuila.

INCENTIVOS PARA ATRAER Y RETENER MÉDICOS

El regidor indicó que el alcalde Carlos Villarreal reiteró su compromiso de respaldar al IMSS mediante incentivos económicos, apoyo en rentas de vivienda, descuentos en comercios y restaurantes, facilidades en trámites de visa, así como convenios con hospitales privados, para que los especialistas puedan ejercer también su práctica privada.

Puntualizó que este tipo de incentivos no son nuevos, ya que desde administraciones anteriores se han implementado estrategias similares para atraer médicos a Monclova. No obstante, reconoció que uno de los principales problemas ha sido la alta rotación de personal, pues muchos médicos aceptan una plaza base y posteriormente regresan a sus lugares de origen.

Actualmente, explicó, el IMSS ha establecido candados administrativos para evitar la salida inmediata de médicos recién contratados, otorgando un plazo mínimo de dos años de permanencia; sin embargo, persiste el riesgo de renuncias voluntarias.

“El reto es ser proactivos y pensar en las necesidades reales de la población. Sabemos que al médico se le ofertan plazas en distintas ciudades como Saltillo, Piedras Negras o Acuña, y la mayoría decide por cercanía o conveniencia”, expresó.

Finalmente, Elgezabal subrayó que una de las mayores carencias en la Región Centro es la falta de neurocirujanos, ya que actualmente solo se cuenta con uno que acude los fines de semana, lo que genera saturación en quirófanos y consultas irregulares.

“El objetivo es que los especialistas echen raíces en Monclova, que se queden, porque hacen mucha falta y la región los necesita”, concluyó.