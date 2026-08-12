Inaugura Tec de Monterrey Campus Saltillo nueva Plaza PrepaTec y remodelación de espacios

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    Inaugura Tec de Monterrey Campus Saltillo nueva Plaza PrepaTec y remodelación de espacios
    El evento concluyó con el tradicional corte de listón a cargo de las autoridades. OMAR SAUCEDO

El proyecto busca renovar la infraestructura y ofrecer espacios acordes con las necesidades académicas actuales

Con el objetivo de renovar su infraestructura y ofrecer espacios adaptados a las exigencias académicas actuales, el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo llevó a cabo la inauguración oficial de la nueva Plaza PrepaTec.

La ceremonia reunió a directivos nacionales, regionales y locales, así como a docentes y cientos de estudiantes de preparatoria, quienes atestiguaron la consolidación de este nuevo ecosistema formativo.

Durante el acto, Adrián González, director general del Campus Saltillo, destacó el esfuerzo detrás de la remodelación e indicó que el proyecto fue concebido para optimizar la experiencia universitaria de los alumnos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tecnm-saltillo-prepara-carrera-recreativa-5k-para-conmemorar-su-75-aniversario-LC22570812

“Hoy celebramos una restauración; es un proyecto que se ha hecho con mucho esfuerzo y con mucho corazón para cada una de ustedes, para cada uno de ustedes”, expresó el directivo ante la comunidad presente.

Las obras realizadas incluyen la remodelación del hábitat para profesores, módulos sanitarios nuevos, aulas con equipamiento y mobiliario actualizado, así como reforzamiento en los sistemas de seguridad del perímetro.

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Al respecto, el director resaltó la relevancia del área intervenida al señalar que “donde estoy parado es el primer edificio del campus Saltillo hace más de 50 años. Este edificio tiene una historia, tiene un anclaje, y hoy lo que hacemos es que respetamos esa historia y la restauramos”.

En ese sentido, como signo de identidad e historia del campus, se respetó el piso del pasillo rojo en la estructura del edificio más antiguo, inmueble que fue remodelado para albergar el nuevo hábitat de maestros.

La plaza tuvo un radical cambio que incluye pérgolas, bancas y jardines, mejorando el ecosistema del lugar, logrando una importante armonía para las y los estudiantes del lugar. Además de que el edificio cuenta con mobiliario y tecnología de vanguardia para incluso insonorizar los salones, además de instalaciones de primera generación, respetando detalles como el icónico piso rojo del pasillo original del antiguo edificio.

González concluyó su intervención citando la frase conmemorativa del lugar: “no me queda más que decirles una frase que van a encontrar en el pasillo rojo que aún se respetó y lo pueden encontrar aquí en el hábitat de profesores que dice: en este espacio comenzó una historia que ha transformado generaciones y hoy día continúa construyendo el futuro”.

El evento culminó formalmente con el corte de listón a cargo de las autoridades presentes y la toma de la fotografía oficial, dando paso al uso pleno de las instalaciones remodeladas.

  • $!El proyecto logró combinar modernización con la conservación del valor histórico del primer edificio del campus.
    El proyecto logró combinar modernización con la conservación del valor histórico del primer edificio del campus. OMAR SAUCEDO
  • $!Adrián González, director general del Campus Saltillo, destacó el esfuerzo y dedicación detrás de la remodelación.
    Adrián González, director general del Campus Saltillo, destacó el esfuerzo y dedicación detrás de la remodelación. OMAR SAUCEDO

Con el objetivo de renovar su infraestructura y ofrecer espacios adaptados a las exigencias académicas actuales, el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo llevó a cabo la inauguración oficial de la nueva Plaza PrepaTec.

La ceremonia reunió a directivos nacionales, regionales y locales, así como a docentes y cientos de estudiantes de preparatoria, quienes atestiguaron la consolidación de este nuevo ecosistema formativo.

Durante el acto, Adrián González, director general del Campus Saltillo, destacó el esfuerzo detrás de la remodelación e indicó que el proyecto fue concebido para optimizar la experiencia universitaria de los alumnos.

“Hoy celebramos una restauración; es un proyecto que se ha hecho con mucho esfuerzo y con mucho corazón para cada una de ustedes, para cada uno de ustedes”, expresó el directivo ante la comunidad presente.

  • $!La ceremonia contó con la participación de directivos nacionales, regionales y locales, docentes y estudiantes.
    La ceremonia contó con la participación de directivos nacionales, regionales y locales, docentes y estudiantes. OMAR SAUCEDO
  • $!El proyecto preservó el valor histórico del primer edificio del Campus Saltillo, con más de 50 años de antigüedad.
    El proyecto preservó el valor histórico del primer edificio del Campus Saltillo, con más de 50 años de antigüedad. OMAR SAUCEDO

Las obras realizadas incluyen la remodelación del hábitat para profesores, módulos sanitarios nuevos, aulas con equipamiento y mobiliario actualizado, así como reforzamiento en los sistemas de seguridad del perímetro.

Al respecto, el director resaltó la relevancia del área intervenida al señalar que “donde estoy parado es el primer edificio del campus Saltillo hace más de 50 años. Este edificio tiene una historia, tiene un anclaje, y hoy lo que hacemos es que respetamos esa historia y la restauramos”.

En ese sentido, como signo de identidad e historia del campus, se respetó el piso del pasillo rojo en la estructura del edificio más antiguo, inmueble que fue remodelado para albergar el nuevo hábitat de maestros.

La plaza tuvo un radical cambio que incluye pérgolas, bancas y jardines, mejorando el ecosistema del lugar, logrando una importante armonía para las y los estudiantes del lugar. Además de que el edificio cuenta con mobiliario y tecnología de vanguardia para incluso insonorizar los salones, además de instalaciones de primera generación, respetando detalles como el icónico piso rojo del pasillo original del antiguo edificio.

  • $!La modernización de aulas, mobiliario y servicios permitirá contar con espacios más funcionales para la comunidad estudiantil.
    La modernización de aulas, mobiliario y servicios permitirá contar con espacios más funcionales para la comunidad estudiantil. OMAR SAUCEDO
  • $!La remodelación busca responder a las necesidades actuales de los estudiantes y fortalecer su experiencia académica.
    La remodelación busca responder a las necesidades actuales de los estudiantes y fortalecer su experiencia académica. OMAR SAUCEDO

González concluyó su intervención citando la frase conmemorativa del lugar: “no me queda más que decirles una frase que van a encontrar en el pasillo rojo que aún se respetó y lo pueden encontrar aquí en el hábitat de profesores que dice: en este espacio comenzó una historia que ha transformado generaciones y hoy día continúa construyendo el futuro”.

El evento culminó formalmente con el corte de listón a cargo de las autoridades presentes y la toma de la fotografía oficial, dando paso al uso pleno de las instalaciones remodeladas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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