Incorpora CECyTec Piedras Negras la carrera de Técnico laboratorista químico

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La directora del CECyTec Piedras Negras, Silvia Flores, anunció el inicio del periodo de promoción para alumnos de nuevo ingreso y adelantó que la institución se prepara para importantes cambios, entre ellos la apertura de una nueva carrera que ha despertado gran interés entre estudiantes y padres de familia.

Actualmente, el CECyTec Piedras Negras ofrece las especialidades de Mantenimiento industrial, Electromecánica y logística, programas que durante años han formado técnicos capacitados para integrarse al sector productivo de la región.

Sin embargo, la novedad más relevante es la incorporación de la carrera de Técnico laboratorista químico, opción que ha recibido una excelente aceptación entre jóvenes de secundaria próximos a egresar, quienes buscan alternativas con alta demanda en el mercado laboral.

Flores subrayó que el entusiasmo no solo proviene de los estudiantes, sino también de los padres de familia, quienes consideran esta nueva especialidad como una oportunidad de formación sólida y con amplias posibilidades de desarrollo profesional.

En cuanto al proceso de inscripción, explicó que los requisitos son básicos: constancia de terminación de estudios de Secundaria o certificado para egresados de generaciones anteriores, CURP y documentación personal actualizada. El primer paso será adquirir la ficha de ingreso y posteriormente presentar el examen de admisión.

El plantel cuenta actualmente con una matrícula de 457 alumnos, de los cuales 132 están próximos a egresar en las diferentes especialidades, consolidando al CECyTec como una de las principales opciones de educación Media Superior Técnico en la región.

Finalmente, la directora invitó a los jóvenes interesados a acercarse a la institución para conocer a detalle cada una de las carreras y aprovechar la oportunidad de integrarse a una comunidad educativa que sigue creciendo y adaptándose a las necesidades del entorno laboral.