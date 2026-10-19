INE Coahuila apuesta llevar la participación de los jóvenes de las redes sociales a las urnas

De cara a un nuevo proceso electoral en el estado, la vocal ejecutiva recordó que, tanto a nivel nacional como local, el grupo etario que menos participa en los procesos electorales es el de los jóvenes de entre 18 y 29 años.

La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Christian Escobedo Loya, manifestó que, aunque Coahuila es un ejemplo a nivel nacional en participación ciudadana durante los procesos electorales, el INE se encuentra fortaleciendo las herramientas para lograr que cada vez más jóvenes participen.

En entrevista, Escobedo Loya mencionó que una de las acciones que está fortaleciendo el INE es reactivar el acercamiento con instituciones estratégicas para lograr que cada vez más jóvenes acudan a las urnas.

“Es parte del acercamiento que tenemos que hacer y de promoción de valores cívicos y de fomentar el interés de formar parte y de tomar decisiones en el país. Sí se puede hacer mucho al respecto, pero se puede hacer más acercamiento con todos los aliados estratégicos para que podamos fomentar y promover la participación”, dijo.

Consideró que este sector de la población actualmente se encuentra muy participativo para hacer escuchar su voz y sus demandas a través de otros instrumentos, como las redes sociales. Sin embargo, el objetivo es recordarles que las decisiones sustanciales también se toman a través de los procesos electorales.

“Tiene que ver actualmente la influencia de redes sociales y muchos mecanismos para manifestar inconformidades, pero precisamente lo que tenemos que promover es participando y ejerciendo el derecho al voto; expresando su derecho en las urnas. Y que los cambios sustanciales se dan desde los mecanismos que están establecidos en la ley”, expresó.

Mencionó que, hasta hoy, muchas personas, incluidos los jóvenes, utilizan la credencial de elector u optan por tramitarla exclusivamente como medio de identificación para realizar otros trámites en su vida diaria. Sin embargo, señaló que también es tarea de las autoridades recordar que la credencial permite ejercer el derecho al voto e influir en la toma de decisiones.

“La credencial es por excelencia un medio de identificación y es por ello que muchas personas se motivan a tramitarla, y la utilizan más bien como un medio de identidad. Pero finalmente, la credencial abre la puerta para ejercer nuestros derechos como ciudadanos e ir a votar”, externó.

También recordó que en Coahuila la participación ciudadana llega casi al 60 por ciento del electorado, lo que coloca a la entidad como un ejemplo a nivel nacional. Añadió que la participación de los jóvenes podría contribuir a incrementar esta cifra.