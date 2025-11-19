INE Coahuila prevé participación menor al 50 por ciento en elecciones del 2026

A menos de un mes de iniciar el proceso electoral para la elección de diputados locales, el INE augura una baja participación.

El Encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE, Miguel Castillo Morales, indicó que Coahuila cuenta actualmente con alrededor de 2.4 millones de personas en el padrón electoral. Indicó que el reto fundamental de este proceso consiste en lograr que los ciudadanos acudan a ejercer su voto en porcentajes importantes, como ha ocurrido en años recientes.

TE PUEDE INTERESAR: Credenciales vencidas al cierre de 2025 servirán para votar en las elecciones de 2026 en Coahuila

Sin embargo, indicó que la votación esperada es menor al 50%, ya que solo se elegirán diputados locales; no habrá elección federal o estatal conjunta. Explicó que, al tratarse de una elección única en el país de este tipo, no se genera la efervescencia política que habitualmente ocurre cuando hay concurrencia con la elección de ayuntamientos, gobernador o presidente.

Debido a esto, la participación tiende a ser menor. El registro histórico de participación en este tipo de elección de diputados locales es de alrededor del 40%.

Miguel Castillo Morales indicó que Coahuila mantiene una tradición de alta afluencia a las urnas. La entidad es una de las que mayor participación registra en cualquier tipo de proceso. Por ejemplo, en el proceso electoral extraordinario que se realizó hace unos meses, Coahuila registró un porcentaje de participación de alrededor del 25%, lo que fue el doble del promedio nacional en esas elecciones para renovar al Poder Judicial.

PADRÓN AL ALZA

El INE informó que actualmente, se encuentra abierta la campaña anual intensa de actualización del padrón.

La ciudadanía tiene hasta el 10 de febrero para acudir a los Módulos de Atención Ciudadana para actualizar el padrón y la lista nominal.

Las personas que tienen 17 años y que cumplirán 18 años, incluso el día de la jornada electoral, pueden tramitar su credencial para poder votar y contar con un medio de identificación.

No se cuenta con un estimado del número de personas que votarán por primera vez a los 18 años.