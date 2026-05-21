INE supervisa preparación electoral en Coahuila rumbo a comicios de junio

El encuentro tuvo como objetivo evaluar los avances relacionados con la organización de la jornada electoral programada para el próximo 7 de junio, así como revisar las actividades sustantivas desarrolladas por las distintas áreas operativas y técnicas del instituto en la entidad.

El Instituto Nacional Electoral en Coahuila sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, como parte de las acciones de supervisión y coordinación del Proceso Electoral Local 2025-2026.

La reunión fue encabezada por la consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, quien participó junto con la consejera Blanca Cruz García y personal especializado del organismo electoral.

Durante la sesión, el encargado de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, acompañado por vocales locales y distritales, presentó un informe detallado sobre el estado que guarda la planeación y coordinación del proceso electoral en la entidad.

Entre los temas analizados destacaron las acciones en materia de organización y capacitación electoral, integración de mesas directivas de casilla, actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal, así como las estrategias de educación cívica y coordinación interinstitucional.

Asimismo, se revisaron aspectos logísticos y operativos orientados a fortalecer cada una de las etapas previas a la jornada comicial, bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad.