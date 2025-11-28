Inicia rehabilitación del Camino Real del Valle en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino presentó la rehabilitación del Camino Real del Valle, una obra que impactará directamente en la movilidad de miles de familias que diariamente utilizan la vialidad situada entre la carretera a Los Pinos y la colonia Parajes del Valle.

Acompañado por vecinos del sector y por funcionarios municipales, el alcalde explicó que esta intervención urbana contempla la ampliación de los carriles de circulación, la construcción de un camellón central y la creación de espacios peatonales iluminados, con el objetivo de ofrecer una conexión más segura y accesible entre los distintos sectores de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueban sorteo ‘Participa y Gana Pagando tu Predial 2026’ en Ramos Arizpe

Como parte del proyecto, también se integrará un semáforo en un punto estratégico para fortalecer la seguridad vial en un tramo considerado de alto flujo vehicular.

Gutiérrez Merino destacó que esta obra se suma al programa municipal “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, iniciativa que reúne un paquete final de infraestructura orientada a mejorar la movilidad, el abastecimiento de agua, la recreación, la integración social, la seguridad y la salud en beneficio de las familias de Ramos Arizpe.