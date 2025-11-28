Inicia rehabilitación del Camino Real del Valle en Ramos Arizpe

/ 28 noviembre 2025
    La obra beneficiará a miles de familias que transitan entre carretera a Los Pinos y Parajes del Valle. FOTO: CORTESÍA

Se construirá un camellón central como parte del rediseño de la vialidad

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino presentó la rehabilitación del Camino Real del Valle, una obra que impactará directamente en la movilidad de miles de familias que diariamente utilizan la vialidad situada entre la carretera a Los Pinos y la colonia Parajes del Valle.

Acompañado por vecinos del sector y por funcionarios municipales, el alcalde explicó que esta intervención urbana contempla la ampliación de los carriles de circulación, la construcción de un camellón central y la creación de espacios peatonales iluminados, con el objetivo de ofrecer una conexión más segura y accesible entre los distintos sectores de la zona.

Como parte del proyecto, también se integrará un semáforo en un punto estratégico para fortalecer la seguridad vial en un tramo considerado de alto flujo vehicular.

Gutiérrez Merino destacó que esta obra se suma al programa municipal “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, iniciativa que reúne un paquete final de infraestructura orientada a mejorar la movilidad, el abastecimiento de agua, la recreación, la integración social, la seguridad y la salud en beneficio de las familias de Ramos Arizpe.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino presentó la rehabilitación del Camino Real del Valle. FOTO: CORTESÍA

“Estamos avanzando con paso firme para que cada obra tenga un impacto real en la vida de las personas. Seguiremos transformando nuestra ciudad, escuchando a la gente y atendiendo lo que por años había sido una necesidad”, señaló el edil durante la presentación.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Embellecimiento Urbano, César Flores Jiménez; el secretario de Servicios Primarios, Edgar Rolando Taméz Garza; el director de Obras Públicas, Luis Humberto García Zamarrón, así como diversos funcionarios municipales que acompañaron al alcalde en el arranque del proyecto.

