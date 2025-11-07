Inicia Secretaría de Seguridad de Coahuila investigaciones tras hallazgo de fosa en ejido Patrocinio

Hugo Gutiérrez, secretario estatal de Seguridad Pública, informó que ya se realizan las primeras tareas de apoyo al colectivo Grupo Vida, que el jueves descubrió una fosa clandestina en el ejido Patrocinio, del municipio de San Pedro, Coahuila.

Dentro de las primeras investigaciones del caso, “estamos tratando de verificar bien, es decir, si la fosa es de larga data, ya que nosotros, como Secretaría, aún no estamos completamente inmersos en ello”, explicó el funcionario.

Refirió que, tras tomarse conocimiento del hallazgo, se procedió a “checarlo” y a hacer los arreglos necesarios para “tener un acercamiento con las familias buscadoras, con los grupos autónomos de trabajo y colectivos”.

“Nosotros siempre estamos al pendiente de cualquier solicitud de petición, aunque en este caso no hayamos recibido hasta el momento ninguna solicitud de manera directa”, dijo Gutiérrez Rodríguez a VANGUARDIA.

Dejó claro que la atención a los deudos es permanente, incluso, “nosotros participamos siempre —afirmó— en las reuniones con los grupos de trabajo y organizaciones”.

De esta manera, “el gobernador Manolo Jiménez mantiene su compromiso de atender eficazmente las demandas de los afectados en este tema: es una prioridad para él”.

La intervención de la Secretaría se da en función de lo establecido, tanto con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), como con la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza (CBECZ), puntualizó.

“Ellos son los encargados de llevar el protocolo, de solicitar los apoyos, los recursos necesarios y de coordinar todas las actividades de todos los que formamos parte de este asunto”, recalcó.

El secretario rechazó que el descubrimiento de esta nueva fosa clandestina en la entidad ensombrezca los altos estándares que se han alcanzado en Coahuila en materia de seguridad pública, reconocidos por diversas instituciones públicas y privadas.