Instala INE módulo móvil en la Universidad Tecnológica de Coahuila para trámitar credencial

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) inició este miércoles una jornada de atención en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), donde instaló un Módulo de Atención Ciudadana Móvil para realizar trámites relacionados con la Credencial para Votar. La atención se brindará en el área de la Biblioteca de la institución los días 9, 10, 11 y 30 de septiembre, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

De acuerdo con el INE, la actividad forma parte de la Campaña Anual Permanente 2026 y busca acercar sus servicios tanto a jóvenes universitarios como a la población de Ramos Arizpe.

Entre los trámites disponibles se encuentran la expedición por primera vez, renovación, cambio de domicilio y reposición de la credencial. Las fechas programadas para recoger los documentos en el mismo módulo serán el 1 y 22 de octubre, así como el 20 de noviembre. Para realizar los trámites, el organismo indicó que se deberá presentar acta de nacimiento original y legible, comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses, CURP impresa y actualizada, además de una identificación oficial vigente con fotografía.

En caso de no contar con identificación o comprobante de domicilio, el INE señaló que la persona deberá acudir acompañada de dos testigos que cuenten con Credencial para Votar vigente.