Mantienen monitoreo permanente ante pronóstico de lluvias en Monclova

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    Mantienen monitoreo permanente ante pronóstico de lluvias en Monclova
    Autoridades buscan actuar de manera oportuna ante intensas lluvias y recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada. LIDIET MEXICANO

Autoridades municipales permanecen en alerta y a la espera de la actualización del pronóstico para emitir recomendaciones a la población

MONCLOVA, COAH.- El Ayuntamiento de Monclova mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas ante el pronóstico de lluvias para este viernes. El objetivo es actuar de manera oportuna y mantener informada a la ciudadanía, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Señaló que desde el jueves se realizaron reuniones de coordinación con las distintas dependencias municipales. En estos encuentros se dio seguimiento a la evolución del clima y se establecieron acciones preventivas para responder en caso de registrarse nuevas precipitaciones.

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Explicó que alrededor del mediodía se realizaría un nuevo corte de información satelital en coordinación con el Sistema Meteorológico Nacional para confirmar la trayectoria e intensidad de una nube de lluvia prevista para la tarde, ya que el pronóstico podría modificarse conforme avanzaran las horas.

“Estamos esperando el reporte para informar de manera puntual a la ciudadanía y generar nuevamente la prevención necesaria”, expresó.

Carlos Villarreal indicó que, una vez recibido el reporte actualizado, el municipio emitirá las recomendaciones correspondientes para que la población permanezca atenta, principalmente quienes habitan en zonas consideradas de riesgo.

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Añadió que personal de Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Primarios y Obras Públicas se mantiene en vigilancia y listo para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse.

Hasta el reporte más reciente, realizado alrededor de las 8:00 de la mañana, el alcalde aseguró que no se habían registrado incidentes derivados de las condiciones climatológicas; sin embargo, reiteró que el monitoreo continuará durante el transcurso del día para responder de manera inmediata en caso de ser necesario.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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