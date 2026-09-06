Jurisprudencia de la UAdeC inicia proceso para elegir nuevo director

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) iniciará este lunes el proceso electoral para elegir a quien ocupará la dirección durante el periodo 2026-2029, luego de que concluyera la administración de Alfonso Yáñez, quien permaneció seis años en el cargo tras buscar la reelección en el proceso anterior. Entre los nombres que se han mencionado para buscar la dirección están Marisol Díaz y Óscar Nájera Davis. Luego de que el pasado viernes se emitiera la convocatoria, ambos difundieron mensajes en sus redes sociales que fueron interpretados como una confirmación de su intención de participar en la contienda.

Hasta este momento, el proceso formal aún se encuentra en la etapa de registro, por lo que será el Colegio Electoral el encargado de determinar quiénes cumplen con los requisitos y pueden ser declarados candidatos. La convocatoria establece que el registro de aspirantes se realizará este lunes 7 y martes 8 de septiembre. Una vez que sean revisados los requisitos y se declare formalmente a los candidatos, podrán iniciar sus campañas, las cuales deberán concluir el miércoles 9 de septiembre a las 18:00 horas. El proceso electoral también ocurre en una Facultad que, a lo largo de sus más de 80 años de historia, ha tenido únicamente hombres al frente de la dirección. Una revisión de los registros históricos realizada por VANGUARDIA muestra, además, que la participación de mujeres como candidatas en los procesos para renovar la dirección ha sido prácticamente nula. En caso de que Marisol Díaz logre concretar su registro y ser declarada candidata, su participación abriría la posibilidad de que una mujer llegue por primera vez a la dirección de la Facultad de Jurisprudencia. Díaz ha utilizado sus redes sociales para plantear algunas de las problemáticas que, desde su perspectiva, enfrentan docentes y estudiantes. Entre ellas mencionó situaciones administrativas relacionadas con la antigüedad y las categorías de los profesores, así como la necesidad de revisar los registros que tienen implicaciones en sus procesos de jubilación. También ha planteado cambios en la formación de los estudiantes, con planes de estudio actualizados, mayor uso de herramientas vinculadas con el ejercicio profesional y un fortalecimiento de la parte práctica de las materias.

Por su parte, Óscar Nájera Davis, quien ha recibido respaldo de estudiantes y maestros para participar en la contienda a través de redes sociales, también publicó un video luego de emitirse la convocatoria. En ese mensaje se refirió al recurso presentado en su contra ante la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario, derivado de su participación en la organización de eventos para estudiantes en los que se dio alcohol. Nájera Davis aseguró que el jueves fue notificado de que el recurso había quedado sin materia. “No me sorprende porque en realidad nunca cometí ninguna falta contra el reglamento de ética y conducta y jamás le falté el respeto a nadie”, afirmó. El aspirante señaló que se trató de una cadena de desinformación y sostuvo que sus derechos universitarios se encuentran a salvo. Agregó que próximamente daría a conocer información relacionada con el proceso. Será después de la etapa de registro cuando se conozca formalmente quiénes participarán en la elección y cuáles serán las propuestas que presenten ante la comunidad de la Facultad. El proceso electoral establece que las campañas deberán realizarse una vez que el Colegio Electoral declare formalmente a los candidatos y tendrán como fecha límite el miércoles 9 de septiembre a las 18:00 horas. La elección se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas. Ese día se definirá quién relevará a Alfonso Yáñez y asumirá la dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC para el periodo 2026-2029.

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