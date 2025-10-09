‘La diferencia en seguridad de Coahuila es la cercanía con municipios’: Manolo Jiménez

Tras el reciente reconocimiento que el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, hizo al trabajo del estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la diferencia de Coahuila frente a otras entidades radica en la coordinación entre corporaciones, municipios y poderes.

“Tenemos una gran coordinación y comunicación; eso nos ha fortalecido para seguir liderando Coahuila. El trabajo coordinado es fundamental y aquí estamos bien amarrados”, dijo el mandatario.

Jiménez dijo que en la estrategia estatal participan la Policía Estatal, las policías municipales, la Fiscalía, así como la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, junto con los poderes Judicial y Legislativo. “La diferencia de Coahuila y otras entidades es que tenemos una estrategia local efectiva, policías fuertes y una fiscalía sólida”, comentó.

El gobernador consideró que el esquema podría replicarse a nivel nacional a través de un proyecto que refuerce las corporaciones municipales. “Coincido con él —con Harfuch—: los municipios y los estados más seguros son los que tienen policías locales fuertes y coordinación con los poderes del Estado”.

Añadió que, aunque no existe un acuerdo formal con otros mandatarios, sí ha compartido algunas de las acciones que se aplican en Coahuila. “Hemos platicado de manera informal de algunas estrategias y sí las hemos estado compartiendo”, comentó.

Jiménez concluyó con que el eje de su política en seguridad “seguirá siendo la colaboración institucional y el trabajo conjunto entre niveles de gobierno”.