Se agrava crisis: Cada hora, se reporta un caso de cáncer infantil en México
Estimaciones de la UNAM calculan que al año se reportan hasta 7 mil nuevos casos en el país
En México, casi cada hora se diagnostica un nuevo caso de cáncer en niñas, niños o adolescentes. La cifra refleja una tendencia creciente que coloca a esta enfermedad como la primera causa de muerte por enfermedad en la población infantil del país.
De acuerdo con los Lineamientos de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2024, en 2022 se notificaron mil 573 nuevos casos; 51% correspondieron a leucemias, con mayor incidencia en hombres. Sin embargo, estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) calculan entre 4 mil y 7 mil casos nuevos al año, lo que equivale a 19 o 20 diagnósticos diarios.
Siete entidades concentraron al menos la mitad de los nuevos casos en 2022: Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Michoacán y Oaxaca.
Para Aurora Medina Sanson, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, el cáncer infantil es un problema de salud pública subestimado. Subraya que, cuando se detecta a tiempo, alrededor del 75% de los pacientes puede curarse y, en etapas iniciales, algunos tumores alcanzan tasas de supervivencia superiores al 90%.
#UnDíaComoHoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil 🎗️, en la búsqueda de que todos los niños y las niñas en el mundo tengan acceso a un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado > https://t.co/g9miRnVhHK pic.twitter.com/qfTfARsH8t— UNAM (@UNAM_MX) February 15, 2026
La doctora Liliana Velasco Hidalgo, del Instituto Nacional de Pediatría, enfatiza que la detección temprana reduce la intensidad del tratamiento y las secuelas. Fiebre persistente, palidez, moretones, pérdida de peso, vómitos o una pupila blanca en fotografías —signo conocido como leucocoria— son señales de alerta.
No obstante, entre 70 y 80% de los casos en México se detectan en etapas avanzadas, advierte Gonzalo López, presidente de Fundación Cáncer Warriors. A ello se suman carencias de medicamentos y costos adicionales para las familias.
“El cáncer infantil no espera y cada día sin diagnóstico cuenta”, señala López, mientras organizaciones civiles intentan acompañar a quienes enfrentan no solo la enfermedad, sino también las fallas del sistema de salud. Con información de Su Médico