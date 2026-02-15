Se agrava crisis: Cada hora, se reporta un caso de cáncer infantil en México

En México, casi cada hora se diagnostica un nuevo caso de cáncer en niñas, niños o adolescentes. La cifra refleja una tendencia creciente que coloca a esta enfermedad como la primera causa de muerte por enfermedad en la población infantil del país.

De acuerdo con los Lineamientos de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2024, en 2022 se notificaron mil 573 nuevos casos; 51% correspondieron a leucemias, con mayor incidencia en hombres. Sin embargo, estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) calculan entre 4 mil y 7 mil casos nuevos al año, lo que equivale a 19 o 20 diagnósticos diarios.

Siete entidades concentraron al menos la mitad de los nuevos casos en 2022: Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Michoacán y Oaxaca.

Para Aurora Medina Sanson, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, el cáncer infantil es un problema de salud pública subestimado. Subraya que, cuando se detecta a tiempo, alrededor del 75% de los pacientes puede curarse y, en etapas iniciales, algunos tumores alcanzan tasas de supervivencia superiores al 90%.