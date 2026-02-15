Se agrava crisis: Cada hora, se reporta un caso de cáncer infantil en México

México
/ 15 febrero 2026
    Se agrava crisis: Cada hora, se reporta un caso de cáncer infantil en México
    El cáncer infantil ha ido creciendo en el país durante los últimos años. Freepik
Vanguardia
por Vanguardia

Estimaciones de la UNAM calculan que al año se reportan hasta 7 mil nuevos casos en el país

En México, casi cada hora se diagnostica un nuevo caso de cáncer en niñas, niños o adolescentes. La cifra refleja una tendencia creciente que coloca a esta enfermedad como la primera causa de muerte por enfermedad en la población infantil del país.

De acuerdo con los Lineamientos de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2024, en 2022 se notificaron mil 573 nuevos casos; 51% correspondieron a leucemias, con mayor incidencia en hombres. Sin embargo, estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) calculan entre 4 mil y 7 mil casos nuevos al año, lo que equivale a 19 o 20 diagnósticos diarios.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cáncer infantil, entre la urgencia médica y la esperanza de un donador compatible

Siete entidades concentraron al menos la mitad de los nuevos casos en 2022: Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Michoacán y Oaxaca.

Para Aurora Medina Sanson, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, el cáncer infantil es un problema de salud pública subestimado. Subraya que, cuando se detecta a tiempo, alrededor del 75% de los pacientes puede curarse y, en etapas iniciales, algunos tumores alcanzan tasas de supervivencia superiores al 90%.

La doctora Liliana Velasco Hidalgo, del Instituto Nacional de Pediatría, enfatiza que la detección temprana reduce la intensidad del tratamiento y las secuelas. Fiebre persistente, palidez, moretones, pérdida de peso, vómitos o una pupila blanca en fotografías —signo conocido como leucocoria— son señales de alerta.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Diagnóstico tardío, barrera para la curación del cáncer infantil

No obstante, entre 70 y 80% de los casos en México se detectan en etapas avanzadas, advierte Gonzalo López, presidente de Fundación Cáncer Warriors. A ello se suman carencias de medicamentos y costos adicionales para las familias.

“El cáncer infantil no espera y cada día sin diagnóstico cuenta”, señala López, mientras organizaciones civiles intentan acompañar a quienes enfrentan no solo la enfermedad, sino también las fallas del sistema de salud. Con información de Su Médico

