Lanzan convocatoria para sexta edición del Parlamento LGBTIQA+ en Coahuila

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    Lanzan convocatoria para sexta edición del Parlamento LGBTIQA+ en Coahuila
    La organización señaló que el Parlamento se realiza anualmente debido a la importancia de dar representación a la comunidad en el ámbito legislativo.

El ejercicio busca promover la inclusión de la comunidad en espacios de participación y toma de decisiones legislativas

La organización Comunidad San Aelredo AC lanzó la convocatoria para la integración de la quinta edición del Parlamento LGBTIQ+ 2026 en Coahuila, con el fin de realizar un ejercicio de inclusión legislativa con dicha comunidad.

Tras cinco ediciones realizadas, la organización resaltó que el evento se realiza año con año ante la importancia de que la comunidad acceda a los espacios de toma de decisiones, con un enfoque especial hacia los derechos de la población LGBTTTIQA+ en el Estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-reprueba-en-indices-de-inclusion-para-la-comunidad-lgbtiq-CD21779380

“Hoy en día la visibilidad de la población LGBTIQ+ en Coahuila, tiene un auge que cada vez va tomando derechos que le corresponden, es por ello que buscamos leyes más justas y esto nos alienta a seguir trabajando como organización”, dijo Noé Ruiz Malacara, presidente de la organización.

Dijo, que además de que se pueden debatir nuevas exigencias y necesidades, también se pretende dar seguimiento a iniciativas y pronunciamientos que se han externado desde años anteriores.

“El estar ocupando una curul en las instalaciones del Congreso del Estado de Coahuila, significa esfuerzo, trabajo colaborativo en la realización de iniciativas que van encaminadas a temas que nos importan y en los cuales se puede mejorar para tener un Coahuila más incluyente e inclusivo”, dijo.

El ejercicio se llevará a cabo en las instalaciones del Congreso del Estado de Coahuila entre el 16 y 17 de octubre de este año, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación que se celebra el día 19.

Informó que esta convocatoria está dirigida a toda la población LGBTIQA+, quienes deberán inscribirse ante el correo electrónico sanaelredoac@gmail.com a partir de la emisión de la convocatoria y hasta el próximo 1 de octubre, cuando después comenzará el proceso de selección de los perfiles que serán deliberados para participar a más tardar el 9 de octubre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/obispo-raul-vera-afirma-que-la-homosexualidad-no-es-pecado-y-llama-a-una-iglesia-mas-incluyente-GM22592747

“La integración de las 25 personas se realizará contando en que se pueda tener las orientaciones, identidades y/o expresiones de género, para dar voz a quienes así lo deseen. También se extiende la invitación a todas las personas interesadas en acompañarnos en la sesión parlamentaria el 17 de octubre a las 10 de la mañana en las instalaciones del Congreso del Estado ya que contar con su presencia, sería de gran respaldo para las actividades de nuestra organización”, externó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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