Lanzan convocatoria para sexta edición del Parlamento LGBTIQA+ en Coahuila

Tras cinco ediciones realizadas, la organización resaltó que el evento se realiza año con año ante la importancia de que la comunidad acceda a los espacios de toma de decisiones, con un enfoque especial hacia los derechos de la población LGBTTTIQA+ en el Estado.

La organización Comunidad San Aelredo AC lanzó la convocatoria para la integración de la quinta edición del Parlamento LGBTIQ+ 2026 en Coahuila, con el fin de realizar un ejercicio de inclusión legislativa con dicha comunidad.

“Hoy en día la visibilidad de la población LGBTIQ+ en Coahuila, tiene un auge que cada vez va tomando derechos que le corresponden, es por ello que buscamos leyes más justas y esto nos alienta a seguir trabajando como organización”, dijo Noé Ruiz Malacara, presidente de la organización.

Dijo, que además de que se pueden debatir nuevas exigencias y necesidades, también se pretende dar seguimiento a iniciativas y pronunciamientos que se han externado desde años anteriores.

“El estar ocupando una curul en las instalaciones del Congreso del Estado de Coahuila, significa esfuerzo, trabajo colaborativo en la realización de iniciativas que van encaminadas a temas que nos importan y en los cuales se puede mejorar para tener un Coahuila más incluyente e inclusivo”, dijo.

El ejercicio se llevará a cabo en las instalaciones del Congreso del Estado de Coahuila entre el 16 y 17 de octubre de este año, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación que se celebra el día 19.

Informó que esta convocatoria está dirigida a toda la población LGBTIQA+, quienes deberán inscribirse ante el correo electrónico sanaelredoac@gmail.com a partir de la emisión de la convocatoria y hasta el próximo 1 de octubre, cuando después comenzará el proceso de selección de los perfiles que serán deliberados para participar a más tardar el 9 de octubre.