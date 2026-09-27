Las mujeres ya son mayoría en las universidades de Coahuila

Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el ciclo 2000-2001 había 60 mil 170 estudiantes universitarios en el estado, de los cuales 28 mil 829 eran mujeres y 31 mil 341 hombres.

En los últimos 25 años, las mujeres han cambiado la composición de la universidad en el estado, pues de pasar a ser menos de la mitad de la matrícula, actualmente son mayoría entre los estudiantes de educación superior.

Para el ciclo 2025-2026, la matrícula llegó a 144 mil 732 alumnos, con 76 mil 471 mujeres y 68 mil 261 hombres.

Esto significa que en 25 años la matrícula universitaria aumentó 140.5 por ciento, con 84 mil 562 estudiantes más, y con un mayor crecimiento entre las mujeres, cuya presencia aumentó 165.3 por ciento, frente a 117.8 por ciento entre los hombres.

Durante las primeras dos décadas del periodo analizado, las mujeres se mantuvieron por debajo de la mitad de la matrícula. En 2000-2001 representaban 47.9 por ciento del alumnado y en 2018-2019 eran 47.5 por ciento.

Hasta el ciclo 2025-2026, la presencia femenina es significativa en áreas tradicionalmente asociadas con una mayor participación masculina, como Ingeniería Industrial, donde se registró una matrícula de 5 mil 819 mujeres en licenciatura y otras 978 en Técnico Superior Universitario.

Por número de estudiantes, Administración de Empresas concentra la mayor cantidad de mujeres, con 9 mil 100 alumnas en licenciatura y 781 en Técnico Superior. Le siguen Derecho, con 6 mil 10; Ingeniería Industrial, con 5 mil 819 en licenciatura; Ciencias de la Educación, con 4 mil 939; y Psicología, con 4 mil 531.

En Formación Docente para Educación Preescolar, por ejemplo, representan 98.6 por ciento de la matrícula de las escuelas normales, con 646 mujeres de un total de 655 estudiantes.

En Ciencias de la Educación representan 83.6 por ciento; en Enfermería General y Obstetricia, 76.9 por ciento; en Psicología, 76.2 por ciento; y en Formación Docente para Educación Primaria, 74.9 por ciento.

Incluso en Medicina General y Derecho, donde la matrícula total es más amplia, las mujeres ya representan 61.3 por ciento y 61 por ciento, respectivamente.